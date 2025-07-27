"Не нравятся некоторые фразы": Усик признался, что хотел бы изменить гимн Украины

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик признался, что ему не все фразы в Государственном гимне Украины нравятся, и некоторые из них спортсмен хотел бы изменить.

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По словам Усика, эти фразы "не соответствуют реалиям жизни". Об этом украинский спортсмен рассказал во время интервью для Mail Sport Boxing, которое вышло на YouTube-канале 25 июля.

Во время разговора с корреспондентами, который состоялся в Испании, спортсмена спросили о его отношении к гимну Украины.

"Я бы изменил некоторые фразы в гимне Украины. Говорю правду об этом, потому что мне не нравятся некоторые фразы", — признался боксер.

Однако украинец не раскрыл деталей о том, какие именно фразы в украинском гимне ему не нравятся.

При этом Александр Усик считает, что украинцы имеют невероятный гимн. Спортсмен утверждает, что он его чрезвычайно мотивирует.

"Это всегда по-особенному для меня, потому что это гимн моей страны, которую я представляю, где я родился и живу", — признался Усик.

Кроме того, во время интервью для Mail Sport Boxing Александр Усик рассказал о том, что жалеет из-за первой своей татуировки. Он признался, что набил ее как протест из-за отца. Также боксер рассказал, что и папа, и мама были поражены, когда он набил эту татуировку.

Отметим, что идея изменить гимн Украины возникает не впервые. Так, в апреле 2022 года депутаты фракции "Слуга народа" предложили Верховной Раде Украины внести изменения в гимн и изменить первый куплет и припев произведения авторства Павла Чубинского.

Напомним, 24 июля WBO направило письмо команде Александра Усика, в котором говорилось о необходимости провести бой с новозеландцем Джозефом Паркером, иначе Усик потеряет титул.

Также 23 июля издание BLIK.ua раскрыло, сколько налогов заплатит Александр Усик от суммы, которую он получил в качестве гонорара за реванш с Даниэлем Дюбуа: выяснилось, что сумма впечатляет.