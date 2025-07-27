"Не подобаються деякі фрази": Усик зізнався, що хотів би змінити гімн України

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що йому не всі фрази у Державному гімні України подобаються, і деякі з них спортсмен хотів би змінити.

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За словами Усика, ці фрази "не відповідають реаліям життя". Про це український спортсмен розповів під час інтерв'ю для Mail Sport Boxing, що вийшло на YouTube-каналі 25 липня.

Під час розмови з кореспондентами, яка відбулася в Іспанії, спортсмена запитали про його ставлення до гімну України.

"Я б змінив деякі фрази в гімні України. Кажу правду про це, тому що мені не подобаються деякі фрази", — зізнався боксер.

Однак українець не розкрив деталей про те, які саме фрази в українському гімні йому не до вподоби.

При цьому Олександр Усик вважає, що українці мають неймовірний гімн. Спортсмен стверджує, що він його надзвичайно мотивує.

"Це завжди по-особливому для мене, тому що це гімн моєї країни, яку я представляю, де я народився та живу", — зізнався Усик.

Окрім того, під час інтерв'ю для Mail Sport Boxing Олександр Усик розповів про те, що шкодує через перше своє татуювання. Він зізнався, що набив його як протест через батька. Також боксер розповів, що і тато, і мама були вражені, коли він набив це татуювання.

Зазначимо, що ідея змінити гімн України виникає не вперше. Так, у квітні 2022 року депутати фракції "Слуга народу" запропонували Верховній раді України внести зміни до гімну і змінити перший куплет та приспів твору авторства Павла Чубинського.

Нагадаємо, 24 липня WBO надіслало лист команді Олександра Усика, у якому йшлося про необхідність провести бій з новозеландцем Джозефом Паркером, інакше Усик втратить титул.

Також 23 липня видання BLIK.ua розкрило, скільки податків заплатить Олександр Усик від суми, яку він отримав як гонорар за реванш з Даніелем Дюбуа: з'ясувалося, що сума вражає.