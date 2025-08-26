"Выскажусь по-народному": полуфиналист Гран-при WBC назвал боксера Ломаченко "ватой"

Даниил Лозан, единственный украинец, пробившийся в полуфинал Гран-при WBC в Саудовской Аравии, объяснил, что ему не нравится в позиции боксера Василия Ломаченко, а что, наоборот, восхищает.

По словам спортсмена, он разделяет Ломаченко как боксера и Ломаченко как гражданина. Об этом он рассказал в интервью Sport 24.

"Выскажусь по-народному: "Он – вата". Большинство так думает, и это слово-синоним Ломаченко. Я хочу верить, что он помогает ВСУ и украинским козакам. Но эта его неоднозначная позиция и то, что он не высказывается. Сколько бы пользы он мог принести, если бы просто сказал: "Да скиньтесь пацанам на дроны или поддержите Украину". Это изменило бы кардинально все по отношению к нему", – говорит боксер.

В то же время он считает Василия легендарным спортсменом:

"В плане боксера – это легенда. Просто нет слов… Конечно, я им восхищаюсь. Он пример для подражания, как спортсмен. Просто мегачувак. Ломаченко сделал то, что многие в мире не смогли сделать. Как им можно не увлекаться? Как человек он, вероятно, неплох, но специфичен. Но за его позицию неоднозначную я осуждаю максимально".

Своим кумиром Даниил называет Александра Усика. В будущем он мечтает повторить его результат или даже превзойти.

Даниил Лозан назвал имя своего кумира

В полуфинал Гран-при WBC в Саудовской Аравии украинец пробился, одолев на ринге представителя Казахстана Санатали Толтаева. Их бой был завершен досрочно, поскольку после того, как боксеры столкнулись лбами, Лозан получил сильное рассечение брови. Во втором раунде он отправил казаха в нокдаун. Судьи отдали победу украинцу.

Из-за травмы его отстранили от участий в соревнованиях на 30 дней.

Бой Даниила Лозана и Санатали Толтаева

Сейчас Лозан в рейтинге первого полусреднего веса Всемирного боксерского совета (WBC) занимает 37-е место.

Напомним, Василий Ломаченко отреагировал на обстрел лицея в родном Белгород-Днестровском 23 июня. Украинский боксер опубликовал сообщение, в котором выразил свое возмущение из-за очередного удара российских войск по гражданскому объекту. При этом он не упомянул, что учебное заведение обстреляли ВС РФ.

Такая формулировка возмутила украинцев, а Сергей Притула и Сергей Стерненко публично раскритиковали спортсмена.