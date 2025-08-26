"Висловлюся по-народному": півфіналіст Гран-прі WBC назвав боксера Ломаченка "ватою"

Данило Лозан, єдиний українець, який пробився до півфіналу Гран-прі WBC у Саудівській Аравії, пояснив, що йому не подобається в позиції боксера Василя Ломаченка, а що, навпаки, захоплює.

За словами спортсмена, він розділяє Ломаченка як боксера і Ломаченка як громадянина. Про це він розповів в інтерв'ю Sport 24.

"Висловлюся по-народному: "Він — вата". Більшість так думає, і це слово-синонім Ломаченка. Я хочу вірити, що він допомагає ЗСУ та українським козакам. Але ця його неоднозначна позиція і те, що він не висловлюється. Скільки б користі він міг принести, якби просто сказав: "Та скиньтеся пацанам на дрони або підтримайте Україну". Це змінило б кардинально все по відношенню до нього", — каже боксер.

Водночас він вважає Василя легендарним спортсменом:

"У плані боксера — це легенда. Просто немає слів... Звичайно, я ним захоплююся. Він приклад для наслідування, як спортсмен. Просто мегачувак. Ломаченко зробив те, що багато хто у світі не зміг зробити. Як ним можна не захоплюватися? Як людина він, ймовірно, непоганий, але специфічний. Але за його позицію неоднозначну я засуджую максимально".

Своїм кумиром Данило називає Олександра Усика. У майбутньому він мріє повторити його результат або навіть перевершити.

Данило Лозан назвав ім'я свого кумира

До півфіналу Гран-прі WBC у Саудівській Аравії українець пробився, здолавши на рингу представника Казахстану Санаталі Толтаєва. Їхній бій було завершено достроково, оскільки після того, як боксери зіткнулися лобами, Лозан отримав сильне розсічення брови. У другому раунді він відправив казаха в нокдаун. Судді віддали перемогу українцеві.

Через травму його відсторонили від участі в змаганнях на 30 днів.

Бій Данила Лозана і Санаталі Толтаєва

Зараз Лозан у рейтингу першої напівсередньої ваги Всесвітньої боксерської ради (WBC) посідає 37-ме місце.

Нагадаємо, Василь Ломаченко відреагував на обстріл ліцею в рідному Білгород-Дністровському 23 червня. Український боксер опублікував допис, у якому висловив своє обурення через черговий удар російських військ по цивільному об'єкту. Водночас він не згадав, що навчальний заклад обстріляли ЗС РФ.

Таке формулювання обурило українців, а Сергій Притула та Сергій Стерненко публічно розкритикували спортсмена.