Скандал в "Динамо": новый игрок после обвинений в любви к РФ записал видео на украинском

Футбольный клуб "Динамо" отреагировал на скандал вокруг нового игрока Владислава Бленуце, которого обвинили в любви к России из-за репостов российского контента в соцсетях. Сам спортсмен после этого опубликовал обращение на украинском языке, в котором уверяет, что гордится быть игроком киевского клуба.

Официальное заявление опубликовано на сайте ФК "Динамо" (Киев) 4 сентября. В нем представители клуба уверяют, что не принимают отступления своих спортсменов от стопроцентно патриотической позиции, а их новый румынский легионер Владислав Бенуце признал ошибки, и сейчас его позиция полностью проукраинская.

В клубе рассказали, что провели проверку и новые переговоры с Бенуце, как только стало известно о неприемлемом контенте в его соцсетях.

"Он подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки. Владислав теперь не на словах понимает настоящую ситуацию, занимает полностью проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине", — заверили в "Динамо".

Сделку по приобретению румынского футболиста заключили в последние минуты трансферного окна, которое образовалось после перехода в испанский ФК "Жирона" Владислава Ваната.

"В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений относительно его позиции — он четко заявил о поддержке Украины и желании выступать за "Динамо", — говорится в официальном заявлении столичного клуба.

Скандал в "Динамо": Владислав Бленуце записал официальное обращение

На странице футбольного клуба в Facebook опубликовано видео с официальным заявлением самого Владислава Бленуце.

"Дорогие украинцы и украинки. Я горжусь, что буду играть в Украине за великий клуб "Динамо" (Киев). Слава героям! Слава Украине! Украина победит!" — говорит футболист в ролике.

Владислав Бленуце записал официальное обращение на украинском языке.

Блогер и военный корреспондент Богдан Мирошников в свою очередь обратил внимание, что Бленуце делал в TikTok репосты видео российского пропагандиста Владимира Соловьева 27 июня 2025 года.

"Интересно, а как за 2 месяца позиция у людей должна измениться, учитывая, что полномасштабное вторжение произошло еще 3,5 года назад?" — спросил Мирошников.

Мирошников обратил внимание, что Бленуце репостил ролик пропагандиста из РФ в июне 2025 года Фото: скриншот

Детали скандала в ФК "Динамо"

Нового игрока киевского "Динамо" Владислава Бленуце обвинили в увлечении Россией. Богдан Мирошников рассказал, что спортсмен после начала полномасштабной войны репостил в соцсетях фрагменты российского сериала "Бригада" и выступления кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. Впоследствии футболист стал ограничивать доступ к своим аккаунтам.

