Скандал в "Динамо": новий гравець після звинувачень у любові до РФ записав відео українською

Футбольний клуб "Динамо" відреагував на скандал навколо нового гравця Владіслава Бленуце, якого звинуватили в любові до Росії через репости російського контенту в соцмережах. Сам спортсмен після цього опублікував звернення українською мовою, в якому запевняє, що пишається бути гравцем київського клубу.

Офіційна заява опублікована на сайті ФК "Динамо" (Київ) 4 вересня. У ній представники клубу запевняють, що не приймають відступу своїх спортсменів від стовідсотково патріотичної позиції, а їхній новий румунський легіонер Владіслав Бенуце визнав помилки, і нині його позиція цілком проукраїнська.

В клубі розповіли, що провели перевірку та нові перемовини з Бенуце, щойно стало відомо про неприйнятний контент у його соцмережах.

"Він підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки. Владіслав тепер не на словах розуміє справжню ситуацію, займає цілковито проукраїнську позицію та пишається можливістю грати в Україні", — запевнили в "Динамо".

Угоду щодо придбання румунського футболіста уклали в останні хвилини трансферного вікна, яке утворилося після переходу до іспанського ФК "Жирона" Владислава Ваната.

"У перемовинах із гравцем не виникало жодних сумнівів щодо його позиції — він чітко заявив про підтримку України та бажання виступати за "Динамо", — йдеться в офіційній заяві столичного клубу.

На сторінці футбольного клубу у Facebook опубліковано відео з офіційною заявою самого Владіслава Бленуце.

"Дорогі українці і українки. Я пишаюсь, що гратиму в Україні за великий клуб "Динамо" (Київ). Слава героям! Слава Україні! Україна переможе!" — говорить футболіст у ролику.

Владіслав Бленуце записав офіційне звернення українською мовою.

Блогер і військовий кореспондент Богдан Мірошников своєю чергою звернув увагу, що Бленуце робив у TikTok репости відео російського пропагандиста Володимира Соловйова 27 червня 2025 року.

"Цікаво, а як за 2 місяці позиція у людей має змінитися, враховуючи, що повномасштабне вторгнення сталося ще 3,5 роки тому?" — запитав Мірошников.

Мірошников звернув увагу, що Бленуце репостив ролик пропагандиста з РФ у червні 2025 року Фото: скриншот

Деталі скандалу в ФК "Динамо"

Нового гравця київського "Динамо" Владіслав Бленуце звинуватили в захопленні Росією. Богдан Мірошников розповів, що спортсмен після початку повномасштабної війни репостив у соцмережах фрагменти російського серіалу "Бригада" і виступи кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. Згодом футболіст став обмежувати доступ до своїх акаунтів.

