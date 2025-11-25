Дети Диего Марадоны: как семья делит наследство футбольной легенды (фото)

25 ноября, в годовщину смерти Диего Марадоны, внимание мира вновь приковано к семье легендарного футболиста. Его пятеро официально признанных детей продолжают делить наследие, участвовать в судебных процессах и развивать проекты, посвященные сохранению памяти иконы мирового футбола.

В 2025 году интерес к семье Диего Марадоны не ослабевает. Дела о наследстве, судебные процессы и новые инициативы его детей продолжают формировать посмертное наследие легендарного аргентинца. Подробнее в материале Фокуса.

После смерти в 2020 году стало известно, что у Марадоны есть по меньшей мере пятеро официально признанных детей, каждый из которых играет свою роль в сохранении имени отца.

Многие годы футболист признавал только двух дочерей — Дальму и Джаннину Марадону, рожденных в браке с Клаудией Вильяфанье. Однако позже были подтверждены еще трое детей: Диего Марадона-младший (род. 1986, Италия), Хана Марадона, Диего Фернандо Марадона (род. 2013).

По данным Goal, именно эти пятеро наследников участвуют в ключевых юридических процессах, связанных с именем легенды футбола.

Дальма и Джанинна Марадоны

Семья выиграла дело о коммерческом использовании имени.

В начале 2025 года дети Марадоны одержали важную победу. В Великобритании суд признал за ними права на использование имени "Maradona" в коммерческих целях. Это коснулось брендов, сувениров, атрибутики и других продуктов, связанных с образом футболиста. Адвокаты отмечали, что это решение создало прецедент для подобных дел по всему миру.

Дочери запустили тур по Италии в честь отца

По информации Hola! USA, Дальма и Джаннина Марадона совместно с матерью организовали в 2025 году специальный тур по знаковым местам Италии, связанным с карьерой Диего — прежде всего в Неаполе, где он стал легендой клуба "Наполи".

Тур нацелен на сохранение памяти о футболисте и поддержку будущего мемориального фонда семьи.

"Мы посетим Рим, Милан и Неаполь, испытывая смесь преданности, счастья, ностальгии и безумия", — говорится в описании тура.

В Буэнос-Айресе семья объявила о создании мемориального комплекса M10 Memorial, который должен открыться в 2025 году. Проект включает музей, архивные материалы, выставки и зону памяти. По словам представителей семьи, комплекс станет "местом паломничества для фанатов Марадоны со всего мира".

Проект мемориального комплекса M10 Memorial Фото: Из открытых источников

В 2025 году в Аргентине все еще продолжается громкий судебный процесс против врачей и медсестер, которых обвиняют в халатности, приведшей к смерти футболиста. El Pais сообщает, что прокуроры утверждают, что медицинская команда "проявила жестокую халатность".

Другие иностранные СМИ отмечали, что процесс стал одним из самых масштабных в спортивной истории страны. По данным AP News, Дальма Марадона дала эмоциональные показания, заявив, что семья была "обманута медицинской командой".

"Они обещали нам госпитализацию на дому, но этого так и не произошло. Медперсонал заставил нас поверить в то, чего никогда не было. Они обманули нас самым жестоким образом, чтобы это стало реальностью", — сказала старшая из пяти детей бывшего капитана сборной Аргентины и первая из них, давшая показания в суде.

Дальма Марадона во время суда Фото: AFP

Почему наследство Марадоны вызвало споры

В 2025 году, на фоне годовщины смерти Диего Марадоны 25 ноября, внимание вновь сосредоточено на его семье и правовом статусе его наследия. Пятеро официально признанных детей продолжают решать вопросы, связанные с использованием имени легенды и обстоятельствами его смерти.

Как сообщает британское издание The Barrister Group, в 2025 году наследники выиграли важное дело в Великобритании. Суд рассматривал спор между наследниками и сторонними компаниями, которые пытались зарегистрировать и использовать торговую марку "Maradona".

Юристы семьи указали, что Марадона при жизни активно использовал свое имя как бренд. Торговая марка является частью его наследства и лишь официальные наследники имеют право контролировать ее коммерческое использование.

Суд рассматривал спор между наследниками и сторонними компаниями, которые пытались зарегистрировать и использовать торговую марку "Maradona" Фото: X (Twitter)

Суд согласился с этими аргументами и постановил, что права на имя, подпись и образ принадлежат именно детям Марадоны, как его законным наследникам. Это включает:

выпуск футболок, сувениров и спортивной атрибутики;

продажу цифрового контента и медиа с использованием имени;

лицензирование изображений Марадоны;

брендинг, рекламные соглашения и продукцию, связанную с его фигурой.

В статье подчеркивается, что дело стало важным международным прецедентом, поскольку в разных странах продолжались попытки использовать имя Марадоны без разрешения семьи. Теперь дети получили юридический инструмент, чтобы защищать права на бренд "Maradona" по всему миру. Для наследников это означает укрепление контроля над коммерческим наследием отца, которое представляет огромную финансовую ценность.

