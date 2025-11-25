Діти Дієго Марадони: як родина ділить спадок футбольної легенди (фото)

25 листопада, у річницю смерті Дієго Марадони, увага світу знову прикута до сім'ї легендарного футболіста. Його п'ятеро офіційно визнаних дітей продовжують ділити спадщину, брати участь у судових процесах і розвивати проєкти, присвячені збереженню пам'яті ікони світового футболу.

У 2025 році інтерес до родини Дієго Марадони не слабшає. Справи про спадщину, судові процеси та нові ініціативи його дітей продовжують формувати посмертну спадщину легендарного аргентинця. Детальніше в матеріалі Фокуса.

Після смерті 2020 року стало відомо, що в Марадони є щонайменше п'ятеро офіційно визнаних дітей, кожен із яких відіграє свою роль у збереженні імені батька.

Багато років футболіст визнавав тільки двох доньок — Дальму і Джанніну Марадону, народжених у шлюбі з Клаудією Вільяфаньє. Однак пізніше були підтверджені ще троє дітей: Дієго Марадона-молодший (нар. 1986, Італія), Хана Марадона, Дієго Фернандо Марадона (нар. 2013).

За даними Goal, саме ці п'ятеро спадкоємців беруть участь у ключових юридичних процесах, пов'язаних з ім'ям легенди футболу.

Дальма і Джанінна Марадони

Сім'я виграла справу про комерційне використання імені.

На початку 2025 року діти Марадони здобули важливу перемогу. У Великій Британії суд визнав за ними права на використання імені "Maradona" в комерційних цілях. Це торкнулося брендів, сувенірів, атрибутики та інших продуктів, пов'язаних з образом футболіста. Адвокати зазначали, що це рішення створило прецедент для подібних справ по всьому світу.

Дочки запустили тур Італією на честь батька

За інформацією Hola! USA, Дальма і Джанніна Марадона спільно з матір'ю організували 2025 року спеціальний тур знаковими місцями Італії, пов'язаними з кар'єрою Дієго, — передусім у Неаполі, де він став легендою клубу "Наполі".

Тур націлений на збереження пам'яті про футболіста і підтримку майбутнього меморіального фонду сім'ї.

"Ми відвідаємо Рим, Мілан і Неаполь, відчуваючи суміш відданості, щастя, ностальгії та божевілля", — йдеться в описі туру.

У Буенос-Айресі сім'я оголосила про створення меморіального комплексу M10 Memorial, який має відкритися 2025 року. Проєкт включає музей, архівні матеріали, виставки та зону пам'яті. За словами представників сім'ї, комплекс стане "місцем паломництва для фанатів Марадони з усього світу".

Проєкт меморіального комплексу M10 Memorial Фото: З відкритих джерел

У 2025 році в Аргентині все ще триває гучний судовий процес проти лікарів і медсестер, яких звинувачують у недбалості, що призвела до смерті футболіста. El Pais повідомляє, що прокурори стверджують, що медична команда "проявила жорстоку недбалість".

Інші іноземні ЗМІ зазначали, що процес став одним із наймасштабніших у спортивній історії країни. За даними AP News, Дальма Марадона дала емоційні свідчення, заявивши, що сім'я була "обманута медичною командою".

"Вони обіцяли нам госпіталізацію на дому, але цього так і не сталося. Медперсонал змусив нас повірити в те, чого ніколи не було. Вони обдурили нас найжорстокішим чином, щоб це стало реальністю", — сказала найстарша з п'яти дітей колишнього капітана збірної Аргентини і перша з них, яка дала свідчення в суді.

Дальма Марадона під час суду Фото: AFP

Чому спадок Марадони викликав суперечки

У 2025 році, на тлі річниці смерті Дієго Марадони 25 листопада, увага знову зосереджена на його родині та правовому статусі його спадщини. П'ятеро офіційно визнаних дітей продовжують вирішувати питання, пов'язані з використанням імені легенди та обставинами його смерті.

Як повідомляє британське видання The Barrister Group, 2025 року спадкоємці виграли важливу справу у Великій Британії. Суд розглядав спір між спадкоємцями та сторонніми компаніями, які намагалися зареєструвати та використовувати торгову марку "Maradona".

Юристи сім'ї вказали, що Марадона за життя активно використовував своє ім'я як бренд. Торгова марка є частиною його спадщини та лише офіційні спадкоємці мають право контролювати її комерційне використання.

Суд розглядав спір між спадкоємцями та сторонніми компаніями, які намагалися зареєструвати та використовувати торгову марку "Maradona" Фото: X (Twitter)

Суд погодився з цими аргументами та постановив, що права на ім'я, підпис і образ належать саме дітям Марадони, як його законним спадкоємцям. Це включає:

випуск футболок, сувенірів і спортивної атрибутики;

продаж цифрового контенту і медіа з використанням імені;

ліцензування зображень Марадони;

брендинг, рекламні угоди та продукцію, пов'язану з його фігурою.

У статті підкреслюється, що справа стала важливим міжнародним прецедентом, оскільки в різних країнах тривали спроби використати ім'я Марадони без дозволу сім'ї. Тепер діти отримали юридичний інструмент, щоб захищати права на бренд "Maradona" по всьому світу. Для спадкоємців це означає зміцнення контролю над комерційною спадщиною батька, яка становить величезну фінансову цінність.

