Трампу придется встретиться с главными политическими врагами из-за ЧМ-2026

Президент США выступит на торжественной жеребьевке чемпионата мира по футболу. Но там также будут присутствовать премьер-министр Канады и президент Мексики, с которыми он постоянно ругался после своего возвращения в Белый дом.

5 декабря состоится жеребьевка чемпионата мира по футболу FIFA 2026, и Дональд Трамп будет играть в этом важную роль. Он выйдет на сцену для торжественной жеребьевки мяча перед турниром, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Казус в том, что в мероприятии также примут участие премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум. А это будет напряженный момент, если учесть, что Трамп с момента своего второго вступления в должность вступил в экономическую и словесную конфронтацию как с Канадой, так и с Мексикой, пишет Daily Mail.

Это будет не только первая личная встреча Шейнбаум и Трампа, но и первая встреча Трампа и Карни с тех пор, как они столкнулись из-за торговой политики и пошлин.

Эти обсуждения прекратились после того, как реклама канадской торговой политики, финансируемая политиками Онтарио, вызвала гнев Трампа.

Но ситуацию призван сгладить президент ФИФА Джанни Инфантино, как ожидается, вручит Трампу первую в истории Премию мира организации. Это будет утешительный приз после того, как президенту США не досталась Нобелевская премия мира.

Затем Трамп примет награду и выступит с речью на сцене.

"Президент — непревзойденный хозяин. Есть ли еще какой-либо президент, способный пригласить весь мир и быть лучшим хозяином, чем Дональд Дж. Трамп?" — заявил глава целевой группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира по футболу ФИФА Эндрю Джулиани перед жеребьевкой.

После вручения награды начнется торжественная жеребьевка, за которой последует официальная жеребьевка.

На протяжении всего мероприятия также прозвучит множество выступлений. Мероприятие откроется вступительной балладой итальянского оперного певца Андреа Бочелли, а группа The Village People завершит его своей коронной песней "YMCA", которая стала фирменным гимном Трампа, после того как солист группы решительно заявил, что песня никогда не была гимном "ЛГБТК"

Среди других исполнителей — Робби Уильямс и Николь Шерзингер.

Ожидается, что в турнире примут участие все страны, прошедшие квалификацию, включая Иран, который изменил свое решение после того, как ранее пообещал не участвовать в жеребьевке.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что участие России в Чемпионате мира по футболу 2026 года могло бы мотивировать Кремль завершить войну с Украиной. При этом он признал, что не знал о международной изоляции российской сборной.

А во время вручения трофея Клубного чемпионата мира футболистам "Челси" Дональд Трамп оказался на сцене, чем обескуражил всех присутствующих. Фанаты даже заявили, что президент США испортил момент триумфа. Позже президент США выпросил футбольный трофей себе в подарок, так что ФИФА пришлось сделать новый.