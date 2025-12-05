Трампу доведеться зустрітися з головними політичними ворогами через ЧС-2026

Президент США виступить на урочистому жеребкуванні чемпіонату світу з футболу. Але там також будуть присутні прем'єр-міністр Канади і президент Мексики, з якими він постійно сварився після свого повернення в Білий дім.

5 грудня відбудеться жеребкування чемпіонату світу з футболу FIFA 2026, і Дональд Трамп відіграватиме в цьому важливу роль. Він вийде на сцену для урочистого жеребкування м'яча перед турніром, який пройде у США, Мексиці та Канаді. Казус у тому, що в заході також візьмуть участь прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент Мексики Клаудія Шейнбаум. А це буде напружений момент, якщо врахувати, що Трамп з моменту свого другого вступу на посаду вступив в економічну і словесну конфронтацію як з Канадою, так і з Мексикою, пише Daily Mail.

Це буде не тільки перша особиста зустріч Шейнбаум і Трампа, а й перша зустріч Трампа і Карні відтоді, як вони зіштовхнулися через торговельну політику і мита.

Ці обговорення припинилися після того, як реклама канадської торговельної політики, що фінансується політиками Онтаріо, викликала гнів Трампа.

Але ситуацію покликаний згладити президент ФІФА Джанні Інфантіно, який, як очікується, вручить Трампу першу в історії Премію миру організації. Це буде втішний приз після того, як президенту США не дісталася Нобелівська премія миру.

Потім Трамп прийме нагороду і виступить із промовою на сцені.

"Президент — неперевершений господар. Чи є ще якийсь президент, здатний запросити весь світ і бути кращим господарем, ніж Дональд Дж. Трамп?" — заявив глава цільової групи Білого дому з підготовки до чемпіонату світу з футболу ФІФА Ендрю Джуліані перед жеребкуванням.

Після вручення нагороди почнеться урочисте жеребкування, за яким послідує офіційне жеребкування.

Протягом усього заходу також прозвучить безліч виступів. Захід відкриється вступною баладою італійського оперного співака Андреа Бочеллі, а гурт The Village People завершить його своєю коронною піснею "YMCA", яка стала фірмовим гімном Трампа, після того, як соліст гурту рішуче заявив, що пісня ніколи не була гімном "ЛГБТК".

Серед інших виконавців — Роббі Вільямс і Ніколь Шерзінгер.

Очікується, що в турнірі візьмуть участь усі країни, які пройшли кваліфікацію, включно з Іраном, який змінив своє рішення після того, як раніше пообіцяв не брати участі в жеребкуванні.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що участь Росії в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року могла б мотивувати Кремль завершити війну з Україною. При цьому він визнав, що не знав про міжнародну ізоляцію російської збірної.

А під час вручення трофея Клубного чемпіонату світу футболістам "Челсі" Дональд Трамп опинився на сцені, чим збентежив усіх присутніх. Фанати навіть заявили, що президент США зіпсував момент тріумфу. Пізніше президент США випросив футбольний трофей собі в подарунок, тож ФІФА довелося зробити новий.