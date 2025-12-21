Тейт проиграл ДеМуру в бою за титул Misfits в тяжелом весе: как прошел поединок (видео)

Британская интернет-звезда и бывший профессиональный кикбоксер Эндрю Тейт потерпел поражение в титульном бою Misfits Boxing в тяжелом весе, уступив действующему чемпиону Чейзу ДеМуру. Поединок прошел в Дубае 20 декабря и стал первым выходом Тейта на ринг за последние пять лет.

Поединок завершился победой ДеМура по большинству судейских голосов: два судьи отдали победу ДеМуру 58–56, один зафиксировал ничью 57–57.

Как проходил бой Тейта и ДеМура

Начало боя складывалось для бывшего кикбоксера относительно удачно, однако по мере развития поединка инициатива перешла к более молодому и габаритному чемпиону. ДеМур грамотно использовал преимущество в росте и массе, делая ставку на клинчи и постоянное давление, изматывая соперника.

Такая тактика быстро дала результат. Тейт начал заметно уставать, его атаки замедлились, а к четвертому раунду он выглядел откровенно обессиленным. В концовке боя ДеМур усилил натиск и несколько раз отправлял Тейта на настил ринга тяжелыми ударами. Несмотря на это, Тейт сумел дотянуть до финального гонга.

Обзор боя Эндрю Тейта и Чейза ДеМура

После боя Эндрю Тейт воздержался от заявлений о своем будущем в боксе. Он поздравил соперника с победой и отметил, что возьмет паузу, чтобы обдумать, стоит ли ему продолжать карьеру в ринге.

В то же время спортивные обозреватели Forbes жестко раскритиковали бой и уровень подготовки обоих участников. По мнению издания, поединок выглядел крайне непрофессионально. Журналисты отметили, что ДеМур "избивал соперника со всех сторон", но при этом демонстрировал примитивную технику и слабую выносливость. Навыки Тейта как кикбоксера, по их словам, практически не просматривались.

"Чейз ДеМур избивал своего соперника со всех сторон, устроив один из самых непрофессиональных боксерских поединков, когда-либо демонстрировавшихся на Земле. Оба этих мужчины выглядели так, будто находились в середине группы на занятиях по боксу в YMCA — лишь с тем отличием, что ДеМур немного опережал своего более известного оппонента", — говорится в материале Forbes.

Обозреватели также задались вопросом, зачем Тейт вообще решил вернуться на ринг. По их мнению все было настолько плохо, что многие задавались вопросом, зачем он вообще решил, что пойти на этот бой — вообще хорошая идея.

Напомним, накануне в Майами прошел бой британского супертяжеловеса Энтони Джошуа против известного американского блогера и боксера Джейка Пола. Джошуа уверенно завершил поединок, отправив соперника в нокаут, в результате чего Пол оказался в больнице с переломом челюсти в двух местах.