Тейт програв ДеМуру в бою за титул Misfits у важкій вазі: як пройшов поєдинок (відео)

Британська інтернет-зірка і колишній професійний кікбоксер Ендрю Тейт зазнав поразки в титульному бою Misfits Boxing у важкій вазі, поступившись чинному чемпіону Чейзу ДеМуру. Поєдинок пройшов у Дубаї 20 грудня і став першим виходом Тейта на ринг за останні п'ять років.

Поєдинок завершився перемогою ДеМура за більшістю суддівських голосів: два судді віддали перемогу ДеМуру 58-56, один зафіксував нічию 57-57.

Як проходив бій Тейта і ДеМура

Початок бою складався для колишнього кікбоксера відносно вдало, проте в міру розвитку поєдинку ініціатива перейшла до більш молодого і габаритного чемпіона. ДеМур грамотно використовував перевагу в зрості та масі, роблячи ставку на клінчі та постійний тиск, вимотуючи суперника.

Така тактика швидко дала результат. Тейт почав помітно втомлюватися, його атаки сповільнилися, а до четвертого раунду він виглядав відверто знесиленим. У кінцівці бою ДеМур посилив натиск і кілька разів відправляв Тейта на настил рингу важкими ударами. Незважаючи на це, Тейт зумів дотягнути до фінального гонгу.

Огляд бою Ендрю Тейта і Чейза ДеМура

Після бою Ендрю Тейт утримався від заяв про своє майбутнє в боксі. Він привітав суперника з перемогою і зазначив, що візьме паузу, щоб обміркувати, чи варто йому продовжувати кар'єру в рингу.

Водночас спортивні оглядачі Forbes жорстко розкритикували бій і рівень підготовки обох учасників. На думку видання, поєдинок виглядав вкрай непрофесійно. Журналісти зазначили, що ДеМур "бив суперника з усіх боків", але при цьому демонстрував примітивну техніку і слабку витривалість. Навички Тейта як кікбоксера, за їхніми словами, практично не проглядалися.

"Чейз ДеМур бив свого суперника з усіх боків, влаштувавши один із найнепрофесійніших боксерських поєдинків, які коли-небудь демонструвалися на Землі. Обидва ці чоловіки виглядали так, ніби перебували в середині групи на заняттях із боксу в YMCA — лише з тією відмінністю, що ДеМур трохи випереджав свого більш відомого опонента", — йдеться в матеріалі Forbes.

Оглядачі також задалися питанням, навіщо Тейт взагалі вирішив повернутися на ринг. На їхню думку, все було настільки погано, що багато хто ставив собі питання, навіщо він взагалі вирішив, що піти на цей бій — узагалі хороша ідея.

Нагадаємо, напередодні в Маямі відбувся бій британського суперважковаговика Ентоні Джошуа проти відомого американського блогера і боксера Джейка Пола. Джошуа впевнено завершив поєдинок, відправивши суперника в нокаут, внаслідок чого Пол опинився в лікарні з переломом щелепи у двох місцях.