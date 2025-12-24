Футболист умер во время матча, подавившись колдовской монетой, — СМИ

Трагедия произошла во время матча в Бурунди 20 декабря. Один из игроков внезапно потерял сознание на поле и умер во время транспортировки в больницу.

О том, что африканский футболист умер во время игры бурундийского клуба второй лиги "Les Guêpiers du Lac" против "LLB Amasipiri Never Give Up", пишет Sport News Africa. Согласно свидетельствам очевидцев, полузащитник "Les Guêpiers du Lac" Игиранеза Айме Герик проглотил монету, которую держал во рту на протяжении матча.

В Африке футболист потерял сознание на поле во время матча и умер

Бурундийская федерация футбола опубликовала заявление с соболезнованиями семье умершего и его футбольному клубу, однако не уточняла, что именно стало причиной его внезапной смерти.

Бурундийская федерация футбола опубликовала сообщение о смерти игрока Фото: Facebook

Почему у футболиста была монета во рту

Африканское общественное радио сообщает, что Игиранеза Айме Герик мог умереть из-за "гри-гри" — монеты, тесно связанной с местным колдовством. По словам журналистов, практика обращения к знахарям и колдунам для определения результатов футбольных матчей является очень распространенной среди бурундийцев и пятнает репутацию страны и ее футбола.

Федерация футбола Бурунди официально не комментировала сообщения о колдовской монете, которую якобы держал во рту спортсмен.

