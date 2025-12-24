Футболіст помер під час матчу, подавившись чаклунською монетою, — ЗМІ

Трагедія сталася під час матчу в Бурунді 20 грудня. Один із гравців раптово знепритомнів на полі та помер під час транспортування до лікарні.

Про те, що африканський футболіст помер під час гри бурундійського клубу другої ліги "Les Guêpiers du Lac" проти "LLB Amasipiri Never Give Up", пише Sport News Africa. Відповідно до свідчень очевидців, півзахисник "Les Guêpiers du Lac" Ігіранеза Айме Герік проковтнув монету, яку тримав у роті протягом матчу.

В Африці футболіст знепритомнів на полі під час матчу і помер

Бурундійська федерація футболу опублікувала заяву зі співчуттями родині померлого та його футбольному клубу, проте не уточнювала, що саме стало причиною його раптової смерті.

Бурундійська федерація футболу опублікувала повідомлення про смерть гравця Фото: Facebook

Чому у футболіста була монета в роті

Африканське громадське радіо повідомляє, що Ігіранеза Айме Герік міг померти через "грі-грі" — монету, тісно пов'язану з місцевим чаклунством. За словами журналістів, практика звернення до знахарів і чаклунів для визначення результатів футбольних матчів є дуже поширеною серед бурундійців і плямує репутацію країни та її футболу.

Федерація футболу Бурунді офіційно не коментувала повідомлення про чаклунську монету, яку нібито тримав у роті спортсмен.

