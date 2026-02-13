"Человек-оркестр": французский тренер стал мемом Олимпиады, работая одновременно со спортсменами из 13 стран (фото)

38-летний французский тренер и хореограф Бенуа Ришо вызвал смущение у зрителей, когда сфотографировался в куртках сборных разных стран с несколькими спортсменами подряд.

Как выяснилось, Ришо работает сразу 16 фигуристами на зимних Олимпийских играх в 2026 году, представляющих 13 стран мира. Об этом рассказало издание BBC.

Тренируя такое большое количество спортсменов в одной дисциплине, француз попал в курьезную ситуацию: объективы камер зафиксировали его в разных командных куртках. Внимание привлек он после того, как француз Адам Сяо Хим Фа и грузин Ника Эгадзе выступали во вторник, 10 февраля, подряд 25-м и 26-м по счету. Ришо пришлось быстро переодеваться, чтобы выйти к своим подопечным.

Скриншот | Бенуа Ришо вместе с представителями сборных разных стран Фото: Скрин видео

Однако сам тренер нисколько не озадачен такой ситуацией и условиями, при которых ему приходится очень быстро менять свою одежду. В подкасте BBC More Than the Score он признался: все зависит от организации.

"Это организация. Все будет быстро", — отметил Ришо.

При этом он не скрывает, что испытывает довольно сильное эмоциональное истощение в такие моменты, поскольку переживает за то, как выступят его подопечные.

"На самом деле это очень эмоционально изнурительно, потому что, знаете, все зависит от того, как все пройдет. Представим, что все хорошо и прекрасно, и все катаются хорошо, очень легко", — рассказал француз.

Скриншот | Бенуа Ришо переживает на Олимпиаде за каждого из своих подопечных

Бенуа также признался, как ему удается осуществить оперативный "фокус" с переодеванием. Тренер говорит: вещи обычно кладет в раздевалке фигуриста. Однако так бывает не всегда.

"Обычно мне это не позволяют, но они позволяют мне класть некоторые вещи. Если нет, то у нас всегда есть руководитель команды или менеджер национальной команды, который хранит куртки и отдает их мне", — рассказал тренер.

Со своей роли Ришо шутит на странице в Instagram. Шуточный ролик он обнародовал с подписью: "Но сколько же у него униформ?".

Популярный тренер: в чем феномен Ришо?

Бенуа Ришо не нарушает никаких запретов, занимаясь с таким количеством подопечных из разных уголков мира. Действующие правила позволяют тренерам работать со спортсменами из разных стран, даже если они соревнуются друг с другом.

Феномен его популярности связывают с довольно внушительным списком достижений в спорте. Ришо — победитель чемпионата Франции среди юниоров, где выступал в паре с Элоди Бруе в сезоне 2005-2006. Через несколько лет на этом чемпионате среди взрослых в паре с канадцем Терри Финлеем он занял третье место.

Однако главные успехи Ришо — в тренерстве. В 2024 году на церемонии вручения ISU Skating Awards он был назван лучшим хореографом, занимающимся фигурным катанием, а через год — номинирован на эту награду.

