"Только возобновил свидетельство": Ермак стал одним из адвокатов в деле о дисквалификации Гераскевича (видео)

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак присоединился к команде адвокатов, занимающихся делом дисквалификации МОК спортсмена Владислава Гераскевича.

Ермак уже восстановил свое свидетельство адвоката, сейчас продолжается коммуникация по делу украинского спортсмена. Об этом рассказал ветеран и основатель юридической компании "Миллер" Маси Найем в эфире "Еспресо" 12 февраля.

Сам экс-глава Офиса президента пока не объявлял о своем привлечении к делу. Однако Найем предполагает, что он сам об этом также объявит, когда посчитает нужным.

"Еще один новоиспеченный адвокат тоже присоединился. Думаю, что он сам об этом скажет, как только захочет обнародовать это публично. То есть он только возобновил свидетельство. Думаю, что вы догадаетесь, о ком идет речь", — отметил ветеран.

На вопрос журналиста Найем подтвердил догадки о том, что "новоиспеченным адвокатом" стал именно Андрей Ермак.

Найем добавил, что Ермак сообщил о том, что у него есть экспертиза. Приобщился к делу бывший чиновник из-за того, что имеет адвокатское удостоверение еще с декабря 1995 года.

"Поэтому он присоединился, сейчас происходит коммуникация", — пояснил ветеран.

Стоит отметить, что экс-глава ОП возобновил свою адвокатскую деятельность еще 23 января 2026 года. Об этом сообщало издание "Главком" со ссылкой на данные выписки из реестра адвокатов. Он прекращал заниматься этим делом с момента возглавления ОП.

Найем также добавил, что Гераскевича наказывают не за сам факт совершения правонарушения, поскольку он лишь говорил о том, что выйдет со шлемом в запрещенных местах. Однако этого он не сделал, подчеркнул ветеран.

Дело о дисквалификации Гераскевича: что известно

10 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил в соцсетях, что Международный олимпийский комитет запретил ему носить на голове шлем с изображениями убитых россиянами спортсменов из Украины. Президент Владимир Зеленский возмутился этим решением, назвав поступок спортсмена напоминанием всему миру о том, "что такое современная Россия".

12 февраля агентство Reuters сообщило, что МОК дисквалифицировал Гераскевича из-за "шлема памяти", сославшись на Правило 50.2 Олимпийской хартии.

Позже 12 февраля на сайте Офиса Президента появился указ о награждении Гераскевича Орденом Свободы.

А уже вечером этого же дня юрист Евгений Пронин рассказал, что Украина подала апелляцию по дисквалификации Гераскевича.