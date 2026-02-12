"Тільки поновив свідоцтво": Єрмак став одним з адвокатів у справі про дискваліфікацію Гераскевича (відео)

Колишній глава Офісу президента України Андрій Єрмак приєднався до команди адвокатів, що займаються справою дискваліфікації МОК спортсмена Владислава Гераскевича.

Єрмак вже поновив своє свідоцтво адвоката, наразі триває комунікація щодо справи українського спортсмена. Про це розповів ветеран та засновник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм в етері "Еспресо" 12 лютого.

Сам ексглава Офісу президента поки що не оголошував про своє залучення до справи. Однак Найєм припускає, що він сам про це також оголосить, коли вважатиме за потрібне.

"Ще один новоспечений адвокат теж долучився. Думаю, що він сам про це скаже, як тільки захоче оприлюднити це публічно. Тобто він тільки поновив свідоцтво. Думаю, що ви здогадаєтесь, про кого йдеться", — зазначив ветеран.

На запитання журналіста Найєм підтвердив здогадки про те, що "новоспеченим адвокатом" став саме Андрій Єрмак.

Найєм додав, що Єрмак повідомив про те, що у нього є експертиза. Долучився до справи колишній посадовець через те, що має адвокатське посвідчення ще з грудня 1995 року.

"Тому він долучився, зараз відбувається комунікація", — пояснив ветеран.

Варто зазначити, що ексглава ОП поновив свою адвокатську діяльність ще 23 січня 2026 року. Про це повідомляло видання "Главком" з посиланням на дані витягу із реєстру адвокатів. Він припиняв займатися цією справою з моменту очолення ОП.

Найєм також додав, що Гераскевича карають не за сам факт скоєння правопорушення, оскільки він лише говорив про те, що вийде із шоломом у заборонених місцях. Проте цього він не зробив, підкреслив ветеран.

Справа про дискваліфікацію Гераскевича: що відомо

10 лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив у соцмережах, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому носити на голові шолом із зображеннями вбитих росіянами спортсменів з України. Президент Володимир Зеленський обурився цим рішенням, назвавши вчинок спортсмена нагадуванням усьому світу про те, "що таке сучасна Росія".

12 лютого агентство Reuters повідомило, що МОК дискваліфікував Гераскевича через "шолом пам'яті", пославшись на Правило 50.2 Олімпійської хартії.

Пізніше 12 лютого на сайті Офісу Президента з'явився указ про нагородження Гераскевича Орденом Свободи.

А вже увечері цього ж дня юрист Євген Пронін розповів, що Україна подала апеляцію щодо дискваліфікації Гераскевича.