"Людина-оркестр": французький тренер став мемом Олімпіади, працюючи одночасно зі спортсменами з 13 країн (фото)

38-річний французький тренер і хореограф Бенуа Рішо викликав збентеження у глядачів, коли сфотографувався у куртках збірних різних країн із кількома спортсменами поспіль.

Як з'ясувалося, Рішо працює одразу 16 фігуристами на зимових Олімпійських іграх у 2026 році, що представляють 13 країн світу. Про це розповіло видання BBC.

Тренуючи таку велику кількість спортсменів в одній дисципліні, француз потрапив у курйозну ситуацію: об'єктиви камер зафіксували його у різних командних куртках. Увагу привернув він після того, як француз Адам Сяо Хім Фа і грузин Ніка Егадзе виступали у вівторок, 10 лютого, поспіль 25-м і 26-м за рахунком. Рішо довелося швидко переодягатися, щоб вийти до своїх підопічних.

Скриншот | Бенуа Рішо разом з представниками збірних різних країн Фото: Скрін відео

Проте сам тренер анітрохи не спантеличений такою ситуацію та умовами, за яких йому доводиться дуже швидко змінювати свій одяг. У подкасті BBC More Than the Score він зізнався: все залежить від організації.

Відео дня

"Це організація. Все буде швидко", — зазначив Рішо.

При цьому він не приховує, що відчуває доволі сильне емоційне виснаження у такі моменти, оскільки переймається за те, як виступлять його підопічні.

"Насправді це дуже емоційно виснажливо, тому що, знаєте, все залежить від того, як все пройде. Уявімо, що все добре і прекрасно, і всі катаються добре, дуже легко", — розповів француз.

Скриншот | Бенуа Рішо переймається на Олімпіаді за кожного зі своїх підопічних

Бенуа також зізнався, як йому вдається здійснити оперативний "фокус" з переодяганням. Тренер каже: речі зазвичай кладе у роздягальні фігуриста. Проте так буває не завжди.

"Зазвичай мені це не дозволяють, але вони дозволяють мені класти деякі речі. Якщо ні, то у нас завжди є керівник команди або менеджер національної команди, який зберігає куртки і віддає їх мені", — розповів тренер.

Зі своєї ролі Рішо жартує на сторінці в Instagram. Жартівливий ролик він оприлюднив із підписом: "Але скільки ж у нього уніформ?".

Популярний тренер: у чому феномен Рішо?

Бенуа Рішо не порушує жодних заборон, займаючись із такою кількістю підопічних з різних куточків світу. Чинні правила дозволяють тренерам працювати зі спортсменами з різних країн, навіть якщо вони змагаються один з одним.

Феномен його популярності пов'язують з доволі значним списком досягнень у спорті. Рішо — переможець чемпіонату Франції серед юніорів, де виступав у парі з Елоді Брує у сезоні 2005-2006. Через кілька років на цьому чемпіонаті серед дорослих у парі з канадцем Террі Фінлеєм він посів третє місце.

Однак головні успіхи Рішо — у тренерстві. 2024 року на церемонії вручення ISU Skating Awards його було названо найкращим хореографом, що займається фігурним катанням, а через рік — номіновано на цю нагороду.

Нагадаємо, 12 лютого ветеран та засновник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм в етері "Еспресо" повідомив, що Андрій Єрмак став одним із адвокатів у справі про дискваліфікацію Гераскевича.

Також Фокус розповідав усе, що відомо про скандал із українським спортсменом Гераскевичем, який розгорівся на Олімпіаді.