Россиянка несла плакат с надписью "Украина" на церемонии открытия Олимпийских игр, — AP (фото)

Россиянка, которая много лет живет в Италии, во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане публично продемонстрировала солидарность с Украиной. В частности, она решила нести табличку украинской сборной.

Как пишет издание Associated Press, Анастасия Кучерова — архитектор родом из России, которая уже 14 лет живет в Милане. Во время открытия зимних Игр в Милане она сопровождала украинскую делегацию на стадион "Сан-Сиро", держа подсвеченную табличку с надписью "Украина". Сначала организаторы планировали распределить страны между волонтерами случайно, однако впоследствии дали возможность присоединиться желающим, и Кучерова выбрала именно Украину.

В общем, все носители табличек были одеты одинаково — в длинные серебристые пуховики с капюшонами и темные очки. Их имена и национальность не объявлялись, поэтому для зрителей Кучерова оставалась анонимной.

Как пишет издание, в состав украинской команды входили пятеро спортсменов, а знаменосцами стали конькобежка по шорт-треку Елизавета Сидорко и фигурист Кирилл Марсак.

В интервью Associated Press Кучерова призналась, что хорошо осознает сложность своего положения. По ее словам, когда она шла рядом с украинцами, то понимала, что они имеют полное право на гнев и недоверие к россиянам. В то же время она убеждена, что даже небольшой символический жест может стать знаком того, что не все граждане России поддерживают войну.

Анастасия Кучерова

Хотя женщина пыталась скрыть свое происхождение, спортсмены сразу обратились к ней на русском языке. И как пишет издание, для Кучеровой это было признаком "какой-то глубокой связи" между россиянами и украинцами, "которая, очевидно, могла бы продолжаться, если бы не война".

Перед выходом на стадион она пыталась найти слова поддержки для украинцев, но в итоге лишь сказала: "что весь стадион будет аплодировать им стоя".

"Когда раздались аплодисменты, Кучерова сказала, что чувствовалось, будто весь стадион "признал их независимость, признает их волю к свободе, их мужество в том, чтобы пройти весь путь к Олимпиаде". Она плакала тихо, закрывая глаза очками", — говорится в материале.

По словам женщины, во время церемонии она едва сдерживала слезы. Как пишет AP, женщина не посещает Россию с 2018 года и понимает риски публичных заявлений против режима. Кроме того, она призналась, что боится возможных последствий — как для себя, так и для знакомых. Однако, по ее словам, если человек, который живет в демократической стране и пользуется свободой слова, все равно молчит из страха, это означает, что авторитарная система побеждает.

О своей роли в церемонии она сначала сообщила подписчикам в соцсетях, а затем дала развернутое интервью агентству. По ее словам, она хотела напомнить, что война не исчезла с повестки дня только потому, что в других странах "продолжается жизнь". Украинцы продолжают жениться, строить карьеру и выступать на Олимпиаде, однако все это происходит на фоне разрушений и ежедневной опасности.

Напомним, что Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского атлета Владислава Гераскевича с зимних Олимпийских Игр в Милане, из-за шлема с изображением украинских спортсменов, погибших в войне с Россией.

Более того, Международный спортивный суд отклонил иск украинского спортсмена Владислава Гераскевича к Международному олимпийскому комитету и Международной федерации бобслея и скелетона.