Росіянка несла плакат із написом "Україна" на церемонії відкриття Олімпійських ігор, — AP (фото)

Росіянка, яка багато років мешкає в Італії, під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані публічно продемонструвала солідарність з Україною. Зокрема, вона вирішила нести табличку української збірної.

Як пише видання Associated Press, Анастасія Кучерова — архітекторка родом із Росії, яка вже 14 років живе в Мілані. Під час відкриття зимових Ігор у Мілані вона супроводжувала українську делегацію на стадіон "Сан-Сіро", тримаючи підсвічену табличку з написом "Україна". Спочатку організатори планували розподілити країни між волонтерами випадково, однак згодом дали можливість долучитися бажаючим, і Кучерова обрала саме Україну.

Загалом, усі носії табличок були одягнені однаково — у довгі сріблясті пуховики з капюшонами та темні окуляри. Їхні імена та національність не оголошувалися, тож для глядачів Кучерова залишалася анонімною.

Як пише видання, до складу української команди входили п’ятеро спортсменів, а прапороносцями стали ковзанярка з шорт-треку Єлизавета Сидорко та фігурист Кирило Марсак.

В інтерв’ю Associated Press Кучерова зізналася, що добре усвідомлює складність свого становища. За її словами, коли вона йшла поруч з українцями, то розуміла, що вони мають повне право на гнів і недовіру до росіян. Водночас вона переконана, що навіть невеликий символічний жест може стати знаком того, що не всі громадяни Росії підтримують війну.

Анастасія Кучерова Фото: AP

Хоч жінка намагася приховати своє походження, спортсмени одразу звернулися до неї російською мовою. І як пише видання, для Кучерової це було ознакою "якогось глибокого зв’язку" між росіянами та українцями, "який, очевидно, міг би продовжуватися, якби не війна".

Перед виходом на стадіон вона намагалася знайти слова підтримки для українців, але зрештою лише сказала: "що весь стадіон аплодуватиме їм стоячи".

"Коли пролунали оплески, Кучерова сказала, що відчувалося, ніби весь стадіон "визнав їхню незалежність, визнає їхню волю до свободи, їхню мужність у тому, щоб пройти весь шлях до Олімпіади". Вона плакала тихо, закриваючи очі окулярами", — йдеться в матеріалі.

За словами жінки, під час церемонії вона ледь стримувала сльози. Як пише AP, жінка не відвідує Росію з 2018 року й розуміє ризики публічних заяв проти режиму. Крім того, вона зізналася, що боїться можливих наслідків — як для себе, так і для знайомих. Проте, за її словами, якщо людина, яка живе в демократичній країні й користується свободою слова, все одно мовчить зі страху, це означає, що авторитарна система перемагає.

Про свою роль у церемонії вона спочатку повідомила підписникам у соцмережах, а згодом дала розгорнуте інтерв’ю агентству. За її словами, вона хотіла нагадати, що війна не зникла з порядку денного лише тому, що в інших країнах "триває життя". Українці продовжують одружуватися, будувати кар’єру й виступати на Олімпіаді, однак усе це відбувається на тлі руйнувань і щоденної небезпеки.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського атлета Владислава Гераскевича із зимових Олімпійських Ігор у Мілані, через шолом із зображенням українських спортсменів, які загинули у війні з Росією.

Ба більше, Міжнародний спортивний суд відхилив позов українського спортсмена Владислава Гераскевича до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону.