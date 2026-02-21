"Записался в тероборону": герой мема с израильского телевидения принял участие в матче "Динамо" — "Рух" (видео)

Военнослужащий Стас Старостенко, известный по вирусному мему, когда он вмешался в прямой эфир израильского телеканала, сделал первый удар в матче "Динамо" — "Рух" в Украинской премьер-лиге.

Матч закончился победой ФК "Динамо" со счетом 1:0 благодаря голу Матвея Пономаренко на 75-ой минуте, сообщает УПЛ.

Стас Старостенко сделал первый удар по мячу Фото: Скриншот

Первый символический удар по мячу в матче "Динамо" — "Рух" в Украинской премьер-лиге сделал военнослужащий Стас Старостенко. Он стал известным благодаря видео начала полномасштабного вторжения, когда он вмешался в эфир иностранного канала, сообщил, что записался в тер оборону и призвал помогать Украине.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

Станислав Старостенко прославился в первые дни войны

Стас Старостенко сейчас служит в 5-й Штурмовой бригаде под позывным "Юрист".

А киевское "Динамо" пригласило его открыть весеннюю часть украинского чемпионата, написал мужчина в сети Threads.

Как сыграли "Динамо" и "Рух" в УПЛ

По данным с сайта УПЛ, киевляне одержали не слишком убедительную победу со счетом 1:0.

Как сыграли "Динамо" и "Рух" в УПЛ

Единственный гол в противостоянии с львовянами на 75-ой минуте забил нападающий Матвей Пономаренко.

Поле стадиона "Динамо" в Киеве было в плохом состоянии, что мешало обеим командам играть.

"Динамо" после победы сократило отставание от лидера ЛНЗ до 6 очков, но команда из Черкасс имеет игру в запасе.

"Рух" идет в УПЛ 11-ым и находится в угрожающей близости к зоне вылета.

Сам Станислав Старостенко также прокомментировал игру между "Динамо" и "Рухом".

"Первый тайм, конечно, не очень удался. Хотелось бы больше попаданий в ворота, как это делает пятая штурмовая бригада. Если бы мы так побили по оккупантам, как футболисты били по воротам — мы бы с полигона не вылезали бы. Нужно больше ребятам тренироваться и хватит болтать", — сказал защитник.

