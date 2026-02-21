"Записался в тероборону": герой мему з ізраїльського телебачення взяв участь у матчі "Динамо" – "Рух" (відео)

Військовослужбовець Стас Старостенко, відомий за вірусним мемом, коли він втрутився в прямий ефір ізраїльського телеканалу, зробив перший удар у матчі "Динамо" – "Рух" в Українській прем'єр-лізі.

Матч закінчився перемогою ФК "Динамо" з рахунком 1:0 завдяки голу Матвія Пономаренка на 75-ій хвилині, повідомляє УПЛ.

Стас Старостенко зробив перший удар по м'ячу Фото: Скріншот

Перший символічний удар по м'ячу у матчі "Динамо" – "Рух" в Українській прем'єр-лізі зробив військовослужбовець Стас Старостенко. Він став відомим завдяки відео початку повномасштабного вторгнення, коли він втрутився в ефір іноземного каналу, повідомив, що записався у тер оборону та закликав допомагати Україні.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика

Станіслав Старостенко прославився у перші дні війни

Стас Старостенко нині служить у 5-ій Штурмовій бригаді під позивним "Юрист".

А київське "Динамо" запросило його відкрити весняну частину українського чемпіонату, написав чоловік у мережі Threads.

Як зіграли "Динамо" і "Рух" в УПЛ

За даними з сайту УПЛ, кияни здобули не надто переконливу перемогу з рахунком 1:0.

Як зіграли "Динамо" і "Рух" в УПЛ

Єдиний гол у протистоянні із львів'янами на 75-ій хвилині забив нападник Матвій Пономаренко.

Поле стадіону "Динамо" у Києві було у поганому стані, що заважало обом командам грати.

"Динамо" після перемоги скоротило відставання від лідера ЛНЗ до 6 очок, але команда з Черкас має гру в запасі.

"Рух" іде в УПЛ 11-им і перебуває в загрозливій близькості до зони виліту.

Сам Станіслав Старостенко також прокоментував гру між "Динамо" та "Рухом".

"Перший тайм, звісно, не дуже вдався. Хотілося б більше влучань в ворота, як це робить п'ята штурмова бригада. Якби ми так побили по окупантах, як футболісти били по воротах – ми би з полігона не вилазили би. Потрібно більше хлопцям тренуватися і годі базікати", — сказав захисник.

