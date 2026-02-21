"Записался в тероборону": герой мему з ізраїльського телебачення взяв участь у матчі "Динамо" – "Рух" (відео)
Військовослужбовець Стас Старостенко, відомий за вірусним мемом, коли він втрутився в прямий ефір ізраїльського телеканалу, зробив перший удар у матчі "Динамо" – "Рух" в Українській прем'єр-лізі.
Матч закінчився перемогою ФК "Динамо" з рахунком 1:0 завдяки голу Матвія Пономаренка на 75-ій хвилині, повідомляє УПЛ.
Перший символічний удар по м'ячу у матчі "Динамо" – "Рух" в Українській прем'єр-лізі зробив військовослужбовець Стас Старостенко. Він став відомим завдяки відео початку повномасштабного вторгнення, коли він втрутився в ефір іноземного каналу, повідомив, що записався у тер оборону та закликав допомагати Україні.
Увага! У відео присутня нецензурна лексика
Стас Старостенко нині служить у 5-ій Штурмовій бригаді під позивним "Юрист".
А київське "Динамо" запросило його відкрити весняну частину українського чемпіонату, написав чоловік у мережі Threads.
Як зіграли "Динамо" і "Рух" в УПЛ
За даними з сайту УПЛ, кияни здобули не надто переконливу перемогу з рахунком 1:0.
Єдиний гол у протистоянні із львів'янами на 75-ій хвилині забив нападник Матвій Пономаренко.
Поле стадіону "Динамо" у Києві було у поганому стані, що заважало обом командам грати.
"Динамо" після перемоги скоротило відставання від лідера ЛНЗ до 6 очок, але команда з Черкас має гру в запасі.
"Рух" іде в УПЛ 11-им і перебуває в загрозливій близькості до зони виліту.
Сам Станіслав Старостенко також прокоментував гру між "Динамо" та "Рухом".
"Перший тайм, звісно, не дуже вдався. Хотілося б більше влучань в ворота, як це робить п'ята штурмова бригада. Якби ми так побили по окупантах, як футболісти били по воротах – ми би з полігона не вилазили би. Потрібно більше хлопцям тренуватися і годі базікати", — сказав захисник.
Нагадаємо, раніше продовження отримала історія із побиттям військових ТЦК у Київській області. Футболіст Данило Колесник, якого виключили з ФК "Колос", зробив заяву.
Інцидент за участю Данила Колесника та військового ТЦК трапився в селі Святопетрівське Бучанського району. Відео конфлікту опублікував футболіст, але потім його видалив та зробив сторінку закритою.