Связалась с посольством своей страны: иранская футболистка выдала тайник собственной команды в Австралии

Иранские футболистки, которые во время турнира в Австралии решили попросить политическое убежище, были вынуждены покинуть свое безопасное место жительства. Это произошло после того, как одна из членов команды сообщила посольству Ирана их местонахождение.

Иранские футболистки в среду покинули безопасный дом, где находились после побега из команды. Причиной стало то, что одна из членов группы передумала и сообщила иранское посольство о месте пребывания игроков, сообщили AFP.

На прошлой неделе иранские игроки молчали во время исполнения национального гимна перед матчем турнира в Австралии, что считается символом неповиновения Исламской республике. Ведущий иранского государственного телевидения назвал игроков "предателями военного времени", что усилило опасения относительно преследований футболисток, если они вернутся домой.

Семь членов женской футбольной делегации Ирана, включая капитана Захру Ганбари, попросили убежища в Австралии, выскользнув из отеля команды под покровом темноты. Существовали опасения, что мужчины-опекуны, которые путешествовали с командой, могут попытаться помешать им просить убежища.

Но одна из членов группы передумала после разговора с теми игроками, которые отказались от убежища в пользу возвращения в Иран. Женщина раскрыла местонахождение других игроков, когда связалась с посольством Ирана в Австралии.

"В результате этого иранское посольство теперь знало местонахождение всех присутствующих. Я дал указания по перемещению этих людей, и этот вопрос был немедленно рассмотрен", — сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Берк

По его словам, остальную группу, шесть женщин, которые остались в Австралии, пришлось перевезти в более безопасное место. Те, кто искал убежища, получили временные гуманитарные визы, которые дают возможность постоянного проживания в Австралии, сказал Берк.

Это может обострить и без того напряженную ситуацию между Ираном и Австралией. Премьер-министр Австралии Энтони Албанез высоко оценил храбрость женщин, пообещав, что их встретят с распростертыми объятиями. Но руководящая футбольная организация Ирана обвинила Австралию в похищении игроков и принуждении покинуть родную страну против их воли.

"Члены женской сборной Ирана по футболу находятся под значительным давлением и постоянной угрозой со стороны Исламской Республики. Я призываю правительство Австралии обеспечить их безопасность и предоставить им любую необходимую поддержку", — написал в социальных сетях Реза Пехлеви, сын покойного шаха Ирана.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее призвал власти Австралии не депортировать женскую национальную сборную Ирана по футболу. По его словам, возвращение спортсменок в Иран может представлять для них серьезную опасность.

Ранее мы также информировали, что премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе временно эвакуировали из официальной резиденции в Канберре. Это произошло из-за сообщения о возможной угрозе взрыва. Полиция и взрывотехники более трех часов обследовали территорию объекта вблизи здания парламента.