Зв'язалася з посольством своєї країни: іранська футболістка видала сховок власної команди в Австралії

Іранські футболістки, які під час турніру в Австралії вирішили попросити політичний притулок, були змушені залишити своє безпечне місце проживання. Це сталося після того, як одна з членів команди повідомила посольству Ірану їхнє місцезнаходження.

Іранські футболістки у середу залишили безпечний будинок, де перебували після втечі з команди. Причиною стало те, що одна з членів групи передумала і повідомила іранське посольство про місце перебування гравчинь, повідомили AFP.

Минулого тижня іранські гравчині мовчали під час виконання національного гімну перед матчем турніру в Австралії, що вважається символом непокори Ісламській республіці. Ведучий іранського державного телебачення назвав гравчинь "зрадниками воєнного часу", що посилило побоювання щодо переслідувань футболісток, якщо вони повернуться додому.

Семеро членів жіночої футбольної делегації Ірану, включаючи капітана Захру Ганбарі, попросили притулку в Австралії, вислизнувши з готелю команди під покровом темряви. Існували побоювання, що чоловіки-опікуни, які подорожували з командою, можуть спробувати перешкодити їм просити притулку.

Але одна із членів групи передумала після розмови з тими гравчинями, які відмовилися від притулку на користь повернення до Ірану. Жінка розкрила місцезнаходження інших гравчинь, коли зв'язалася з посольством Ірану в Австралії.

"В результаті цього іранське посольство тепер знало місцезнаходження всіх присутніх. Я дав вказівки щодо переміщення цих людей, і це питання було негайно розглянуто", — повідомив міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк

За його словами, решту групи, шістьох жінок, які залишилися в Австралії, довелося перевезти в безпечніше місце. Ті, хто шукав притулку, отримали тимчасові гуманітарні візи, які дають можливість постійного проживання в Австралії, сказав Берк.

Це може загострити і без того напружену ситуацію між Іраном та Австралією. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез високо оцінив хоробрість жінок, пообіцявши, що їх зустрінуть з розпростертими обіймами. Але керівна футбольна організація Ірану звинуватила Австралію у викраденні гравчинь та примусу залишити рідну країну проти їхньої волі.

"Члени жіночої збірної Ірану з футболу перебувають під значним тиском та постійною загрозою з боку Ісламської Республіки. Я закликаю уряд Австралії забезпечити їхню безпеку та надати їм будь-яку необхідну підтримку", — написав у соціальних мережах Реза Пехлеві, син покійного шаха Ірану.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше закликав владу Австралії не депортувати жіночу національну збірну Ірану з футболу. За його словами, повернення спортсменок до Ірану може становити для них серйозну небезпеку.

Раніше ми також інформували, що прем’єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе тимчасово евакуювали з офіційної резиденції в Канберрі. Це сталося через повідомлення про можливу загрозу вибуху. Поліція та вибухотехніки понад три години обстежували територію об’єкта поблизу будівлі парламенту.