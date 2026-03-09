Гуманітарна помилка: Трамп закликав Австралію не висилати жіночу збірну Ірану з футболу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав владу Австралії не депортувати жіночу національну збірну Ірану з футболу після інциденту на Кубку Азії. За його словами, повернення спортсменок на батьківщину може становити для них серйозну загрозу.

Дональд Трамп закликав у власній соцмережі в Truth Social уряд Австралії не висилати з країни жіночу футбольну збірну Ірану. На його думку, повернення спортсменок до Ірану може поставити їхнє життя під загрозу.

"Австралія робить жахливу гуманітарну помилку, дозволяючи примусово повернути до Ірану жіночу національну збірну Ірану з футболу, де їх, швидше за все, уб'ють. Не робіть цього, пане прем'єр-міністр, надайте притулок. Сполучені Штати приймуть їх, якщо ви цього не зробите", — написав президент США в Truth Social.

Як повідомляє ABC News, під час проведення Кубка Азії в Австралії коли стало відомо про гибелі верховного лідера Ірана Алі Хаменеї, головний тренер команди Марзі Джафарі відповіла: "Давайте просто зосередимося на самій грі. Я не думаю, що нам варто зараз обговорювати цю тему. Команда приїхала на цей турнір, який важливий для жінок, і я думаю, що нам слід перейти до наступного питання"

Відео дня

Ведуча державного телебачення Ірану назвала жіночу збірну з футболу "зрадниками воєнного часу" після того, як гравці не заспівали свій національний гімн перед грою Кубка Азії проти Південної Кореї в Австралії, повідомив Reuters. Ведучий радіомовлення Ісламської Республіки Іран Мохаммад Реза Шахбазі заявив у відео, що гравці продемонстрували брак патріотизму, а їхні дії є "вершиною безчестя".

"З кожним, хто робить крок проти країни в умовах війни, потрібно поводитися суворіше. Як і з цією справою про те, що наша жіноча футбольна команда не співає національний гімн... з цими людьми потрібно поводитися суворіше", — сказав Шахбазі.

Також Трамп опублікував скріншот поста в соцмережі X австралійського правого політичного активіста Дрю Павлоу, найбільш відомого своєю критикою китайського уряду та Комуністичної партії Китаю, а також їхнього впливу в Австралії.

"Ця історія абсолютно божевільна. Високопоставлені пропагандисти іранського режиму погрожували вбити членів жіночої збірної Ірану з футболу за те, що вони не виконали національний гімн на грі в Австралії цього тижня", — було зазначено у X Дрю Павлоу.

За його словами, іранські чиновники фактично тримали жінок під озброєною охороною в Австралії, щоб запобігти їхній втечі. Їх навіть бачили, коли вони подавали сигнали SOS у своєму командному автобусі.

"Австралійський уряд незрозумілим чином зволікав з їх порятунком аж до останнього моменту. П'ятеро дівчат щойно втекли та попросили притулку. Решті завтра загрожує виліт додому, де майже неминуче їх чекають переслідування", — додав активіст.

