Гуманитарная ошибка: Трамп призвал Австралию не высылать женскую сборную Ирана по футболу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти Австралии не депортировать женскую национальную сборную Ирана по футболу после инцидента на Кубке Азии. По его словам, возвращение спортсменок на родину может представлять для них серьезную угрозу.

Дональд Трамп призвал в собственной соцсети в Truth Social правительство Австралии не высылать из страны женскую футбольную сборную Ирана. По его мнению, возвращение спортсменок в Иран может поставить их жизнь под угрозу.

"Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя принудительно вернуть в Иран женскую национальную сборную Ирана по футболу, где их, скорее всего, убьют. Не делайте этого, господин премьер-министр, предоставьте убежище. Соединенные Штаты примут их, если вы этого не сделаете", — написал президент США в Truth Social.

Как сообщает ABC News, во время проведения Кубка Азии в Австралии когда стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, главный тренер команды Марзи Джафари ответила: "Давайте просто сосредоточимся на самой игре. Я не думаю, что нам стоит сейчас обсуждать эту тему. Команда приехала на этот турнир, который важен для женщин, и я думаю, что нам следует перейти к следующему вопросу"

Відео дня

Ведущая государственного телевидения Ирана назвала женскую сборную по футболу "предателями военного времени" после того, как игроки не спели свой национальный гимн перед игрой Кубка Азии против Южной Кореи в Австралии, сообщил Reuters. Ведущий радиовещания Исламской Республики Иран Мохаммад Реза Шахбази заявил в видео, что игроки продемонстрировали недостаток патриотизма, а их действия являются "вершиной бесчестия".

"С каждым, кто делает шаг против страны в условиях войны, нужно обращаться строже. Как и с этим делом о том, что наша женская футбольная команда не поет национальный гимн... с этими людьми нужно обращаться строже", — сказал Шахбази.

Также Трамп опубликовал скриншот поста в соцсети X австралийского правого политического активиста Дрю Павлоу, наиболее известного своей критикой китайского правительства и Коммунистической партии Китая, а также их влияния в Австралии.

"Эта история совершенно безумная. Высокопоставленные пропагандисты иранского режима угрожали убить членов женской сборной Ирана по футболу за то, что они не исполнили национальный гимн на игре в Австралии на этой неделе", — было отмечено в X Дрю Павлоу.

По его словам, иранские чиновники фактически держали женщин под вооруженной охраной в Австралии, чтобы предотвратить их побег. Их даже видели, когда они подавали сигналы SOS в своем командном автобусе.

"Австралийское правительство непонятным образом тянуло с их спасением вплоть до последнего момента. Пятеро девушек только что сбежали и попросили убежища. Остальным завтра грозит вылет домой, где почти неизбежно их ждут преследования", — добавил активист.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее отреагировал на резкий рост мировых цен на нефть. Он заявил, что подорожание нефти свыше 100 долларов за баррель является ожидаемым и не представляет серьезной проблемы. По словам главы Белого дома, такое повышение может быть лишь временным. Оно является "небольшой ценой" за достижение мира.

Ранее мы также информировали, что король Великобритании Чарльз планировал посетить США в апреле по случаю 250-летия независимости страны. Однако этот визит оказался под вопросом из-за политического напряжения между Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Некоторые британские политики призвали монарха отложить поездку.