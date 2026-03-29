"Миссия выполнена": внебрачный сын Арнольда Шварценеггера одержал свою первую победу (фото)

28-летний Джозеф Баэна, внебрачный сын актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, празднует свою первую серьезную победу в бодибилдинге.

На первых же своих соревнованиях NPC Natural Colorado State, Джозеф обошел своих конкурентов и занял первое место в категориях Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men’s Classic Physique True Novice и Men’s Classic Physique Novice. О триумфе он написал в Instagram.

Джозеф также завоевал серебряную медаль в категории Men’s Classic Physique Open Class C.

"Миссия выполнена!" – подписал он пост с несколькими фото с соревнований.

Джозеф стремится догнать и перегнать своего знаменитого отца

Таким образом молодой человек начал воплощать в жизнь мечту достичь высоты своего отца, у которого за плечами долгая и успешная карьера профессионального бодибилдера, прежде чем он стал голливудской звездой.

Відео дня

Спустя десятилетия после ухода из профессионального бодибилдинга Шварценеггер по-прежнему считается одной из самых важных фигур в истории спорта. Во многом это было связано с его пятью победами на "Мистер Вселенная" и еще семью – в качестве чемпиона "Мистер Олимпия", что было мировым рекордом, пока Ли Хейни не превзошел его, одержав восьмую победу в 1991 году.

Теперь он дает подсказки Джозефу, как лучше работать в спортзале, чтобы достичь максимального результата.

Шварценеггер готовл сына к соревнованиям

Баэна — сын Арнольда Шварценеггера от связи с его бывшей горничной. В 2011 году актер и политик признал сына. Жена Арнольда, Мария Шрайвер, не подозревала об этом ребенке, пока муж не раскрыл правду много лет спустя.

Когда все стало известно, Мария подала на развод. Процесс затянулся на 10,5 года, поскольку Шрайвер искала исцеления у терапевтов, шаманов и экстрасенсов.

Четверо детей пары не сразу простили отца, однако сейчас их отношения наладились.

Несмотря на наличие звездного родителя, Баэна не хочет брать его фамилию и стремится создать себя сам, без влияния Арнольда.

Сейчас он работает риэлтором, снимается в кино и много времени уделяет спорту.