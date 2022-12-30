Внебрачный сын Шварценеггера показал внушительные мускулы

Как и его отец, молодой человек хочет завоевать титул "Мистер Олимпия", который Шварценеггер выигрывал семь раз.

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25-летний внебрачный сын голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна продолжает активно подражать своему знаменитому отцу, стремясь достичь такой же физической формы. Поэтому периодически молодой человек демонстрирует, как продвигаются его многочасовые тренировки в зале. Так, он поделился парой новых снимков после занятий спортом.

На фото Джозеф демонстрирует свои бицепсы и прокачанные мышцы живота. На нем – серые спортивные штаны, черно-белые слипоны, а рядом стоит бутылка с водой.

В своих интервью он неоднократно говорил о том, что мечтает завоевать титул "Мистер Олимпия", который семь раз выигрывал его знаменитый родитель. Именно поэтому Джозеф проводит много времени в спортзале, работая над телом. Из трех сыновей Шварценеггера именно Джозеф активнее всего наследует отца. Он не только посвящает спорту львиную долю свободного времени, но также пробует себя в кино и моделинге.

При этом Джозеф отказался брать фамилию Шварценеггера и избегает протекции отца на кастингах или при поиске новых контрактов. Однако он с удовольствием прислушивается к советам Арни в профессии и спорте.

Не так давно Баэна показал фото своей матери, которая около 20 лет работала в доме Шварценеггера и Марии Шрайвер. Именно интрижка с ней и рождение внебрачного ребенка, как две капли похожего на отца, положили конец 25-летнему браку звезды кино и политики.