Позашлюбний син Шварценеггера показав значні м'язи

Як і його батько, юнак хоче завоювати титул "Містер Олімпія", який Шварценеггер вигравав сім разів.

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25-річний позашлюбний син голлівудського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена продовжує активно наслідувати свого знаменитого батька, прагнучи досягти такої ж фізичної форми. Тому періодично молодик демонструє, як просуваються його багатогодинні тренування в залі. Тепер він поділився парою нових знімків після занять спортом.

На фото Джозеф демонструє свої біцепси та прокачані м'язи живота. На ньому сірі спортивні штани, чорно-білі сліпони, а поряд стоїть пляшка з водою.

У своїх інтерв'ю він неодноразово говорив про те, що мріє здобути титул "Містер Олімпія", який сім разів вигравав його знаменитий батько. Саме тому Джозеф проводить багато часу в спортзалі, працюючи над тілом. Із трьох синів Шварценеггера саме Джозеф найактивніше наслідує батька. Він не лише присвячує спорту левову частку вільного часу, але й пробує себе в кіно та моделінгу.

При цьому Джозеф відмовився брати прізвище Шварценеггера й уникає протекції батька на кастингах або під час пошуку нових контрактів. Однак він із задоволенням прислухається до порад Арні в професії та спорті.

Нещодавно Баена показав фото своєї матері, яка близько 20 років працювала в будинку Шварценеггера та Марії Шрайвер. Саме інтрижка з нею та народження позашлюбної дитини, як дві краплі схожої на батька, поклали край 25-річному шлюбу зірки кіно та політики.