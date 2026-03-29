"Місію виконано": позашлюбний син Арнольда Шварценеггера здобув свою першу перемогу (фото)

28-річний Джозеф Баена, позашлюбний син актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, святкує свою першу серйозну перемогу в бодібілдингу.

На перших же своїх змаганнях NPC Natural Colorado State, Джозеф обійшов своїх конкурентів і посів перше місце в категоріях Men's Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men's Classic Physique True Novice і Men's Classic Physique Novice. Про тріумф він написав в Instagram.

Джозеф також завоював срібну медаль у категорії Men's Classic Physique Open Class C.

"Місію виконано!" — підписав він пост із кількома фото зі змагань.

Джозеф прагне наздогнати і перегнати свого знаменитого батька

Таким чином молодий чоловік почав втілювати в життя мрію досягти висоти свого батька, у якого за плечима довга й успішна кар'єра професійного бодібілдера, перш ніж він став голлівудською зіркою.

Через десятиліття після відходу з професійного бодібілдингу Шварценеггер, як і раніше, вважається однією з найважливіших фігур в історії спорту. Багато в чому це було пов'язано з його п'ятьма перемогами на "Містер Всесвіт" і ще сімома — як чемпіон "Містер Олімпія", що було світовим рекордом, поки Лі Хейні не перевершив його, здобувши восьму перемогу в 1991 році.

Тепер він дає підказки Джозефу, як краще працювати в спортзалі, щоб досягти максимального результату.

Шварценеггер готував сина до змагань

Баена — син Арнольда Шварценеггера від зв'язку з його колишньою покоївкою. У 2011 році актор і політик визнав сина. Дружина Арнольда, Марія Шрайвер, не підозрювала про цю дитину, поки чоловік не розкрив правду багато років потому.

Коли все стало відомо, Марія подала на розлучення. Процес затягнувся на 10,5 року, оскільки Шрайвер шукала зцілення у терапевтів, шаманів та екстрасенсів.

Четверо дітей пари не одразу пробачили батька, проте зараз їхні стосунки налагодилися.

Незважаючи на наявність зоряного батька, Баена не хоче брати його прізвище і прагне створити себе сам, без впливу Арнольда.

Зараз він працює ріелтором, знімається в кіно і багато часу приділяє спорту.