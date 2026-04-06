Жизнь Мирчи Луческу поддерживают с помощью аппаратов: известны новые подробности о состоянии тренера, — СМИ

Появились новые подробности о состоянии здоровья известного тренера Мирчи Луческу, который в конце марта был экстренно госпитализирован и перенес острый инфаркт.

По состоянию на 9:30 6 апреля ситуация с 80-летним румынским тренером за ночь не изменилась. Луческу до сих пор находится в реанимации. Его состояние тяжелое, но стабильное. Об этом сообщает портал GSP.

В сообщении говорится, что он находится в коме, а его жизнь поддерживают специальные аппараты.

По словам министра здравоохранения Румынии Александра Рогобете, его медицинские показатели ухудшились.

"Он находится в отделении интенсивной терапии, в критическом состоянии, его медицинские показатели ухудшились за последние 24-48 часов. Он получает помощь в реанимации. Мне сложно делать прогнозы или высказывать предположения относительно медицинского прогноза", — цитирует министра News.ro 5 апреля.

Также сын 80-летнего тренера Резван Луческу, который возглавляет греческий ПАОК, рассказал о состоянии своего отца.

"Это тяжелая ситуация, поэтому прошу всех уважать этот момент. Медицинский персонал предоставляет всю необходимую информацию через официальные коммуникации", — отметил Резван.

Некоторые турецкие СМИ писали, что минувшей ночью у Луческу была констатирована смерть мозга, но официально эта информация не подтвердилась.

В издании GSP не подтвердили эту информацию. Но зато обнародовали данные от врачей о том, что Луческу 3 апреля перенес острый инфаркт, а после ухудшения состояния его перевели в реанимацию.

4 апреля сообщалось, что выдающийся румынский тренер Мирча Луческу, известный работой с донецким Шахтером и киевским Динамо, был введен в кому после ухудшения самочувствия вечером 4 апреля. Журналисты пишут, что врачам пришлось трижды проводить реанимационные мероприятия, а тренеру установили уже пять стентов, чтобы восстановить проходимость коронарных артерий. Известно, что в ночь на воскресенье состояние Луческу стало очень тяжелым, его перевели в отделение интенсивной терапии.

За это время ему удалось неоднократно выиграть чемпионаты ряда стран и стать обладателем нескольких европейских трофеев.