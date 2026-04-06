Життя Мірчі Луческу підтримують за допомогою апаратів: відомі нові подробиці про стан тренера, — ЗМІ

З'явилися нові подробиці про стан здоров'я відомого тренера Мірчі Луческу, який наприкінці березня був екстрено госпіталізований та переніс гострий інфаркт.

Станом на 9:30 6 квітня ситуація з 80-річним румунським тренером за ніч не змінилася. Луческу досі перебуває в реанімації. Його стан тяжкий, але стабільний. Про це повідомляє портал GSP.

У повідомленні йдеться, що він перебуває у комі, а його життя підтримують спеціальні апарати.

За словами міністра охорони здоров'я Румунії Александра Рогобете, його медичні показники погіршилися.

"Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії, у критичному стані, його медичні показники погіршилися за останні 24−48 годин. Він отримує допомогу в реанімації. Мені складно робити прогнози чи висловлювати припущення щодо медичного прогнозу", — цитує міністра News.ro 5 квітня.

Також син 80-річного тренера Резван Луческу, який очолює грецький ПАОК, розповів про стан свого батька.

"Це важка ситуація, тому прошу всіх поважати цей момент. Медичний персонал надає усю необхідну інформацію через офіційні комунікації", — зазначив Резван.

Деякі турецькі ЗМІ писали, що минулої ночі в Луческу було констатовано смерть мозку, але офіційно ця інформація не підтвердилася.

У виданні GSP не підтвердили цю інформацію. Але натомість оприлюднили дані від лікарів про те, що Луческу 3 квітня переніс гострий інфаркт, а після погіршення стану його перевели до реанімації.

4 квітня повідомлялося, що видатний румунський тренер Мірча Луческу, відомий роботою з донецьким Шахтарем і київським Динамо, був введений в кому після погіршення самопочуття ввечері 4 квітня. Журналісти пишуть, що лікарям довелося тричі проводити реанімаційні заходи, а тренеру встановили вже п'ять стентів, аби відновити прохідність коронарних артерій. Наразі відомо, що вночі проти неділі стан Луческу став дуже важким, його перевели до відділення інтенсивної терапії.

Нещодавно Фокус писав, що тренер відсвяткував своє 80-річчя. За цей час йому вдалося неодноразово виграти чемпіонати низки країн і стати володарем кількох європейських трофеїв.