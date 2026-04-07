"Каждый день пью, люблю хорошо поесть": лучший футболист 2000 года рассказал о своей жизни

Победитель награды лучшему футболисту мира "Золотой мяч" в 2000 году Луиш Фигу рассказал о том, насколько изменилась его жизнь после завершения карьеры.

По его словам, он начал заниматься гольфом, где он "имеет возможность соревноваться сам с собой". Об этом экс-игрок испанских "Реала" и "Барселоны" рассказал в интервью Planeta Realmadrid.

В то же время португальский экс-футболист отметил, что каждый день может выпить вино. При этом он старается правильно питаться.

"Я каждый день пью вино — это моя слабость. Сейчас могу позволить себе и шампанское, и хорошее вино. Люблю хорошо поесть и выпить. Единственное, чего избегаю — это жареная пища. Стараюсь питаться правильно: рыба, мясо на гриле, овощи и фрукты", — отметил Фигу.

Спортсмен также пошутил, что всегда хотел изобрести таблетку, которая бы позволяла не тренироваться и не жертвовать ничем. Вместо этого сейчас он начал заниматься гольфом.

"Это конкурентный спорт, а я всю жизнь был таким. Ты соревнуешься не только с другими, но и с самим собой", — сказал Фигу.

