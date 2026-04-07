"Щодня п'ю, люблю добре поїсти": найкращий футболіст 2000 року розповів про своє життя

Переможець нагороди найкращому футболісту світу "Золотий м'яч" у 2000 році Луїш Фігу розповів про те, наскільки змінилося його життя після завершення кар'єри.

За його словами, він почав займатися гольфом, де він "має змогу змагатися сам із собою". Про це ексгравець іспанських "Реалу" та "Барселони" розповів у інтерв'ю Planeta Realmadrid.

Водночас португальський ексфутболіст зазначив, що кожного дня може випити вино. При цьому він намагається правильно харчуватися.

"Я щодня п'ю вино — це моя слабкість. Зараз можу дозволити собі й шампанське, і хороше вино. Люблю добре поїсти та випити. Єдине, чого уникаю — це смажена їжа. Намагаюся харчуватися правильно: риба, м'ясо на грилі, овочі та фрукти", — зазначив Фігу.

Спортсмен також пожартував, що завжди хотів винайти таблетку, яка б дозволяла не тренуватися і не жертувати нічим. Натомість зараз він почав займатися гольфом.

"Це конкурентний спорт, а я все життя був таким. Ти змагаєшся не лише з іншими, а і з самим собою", — сказав Фігу.

