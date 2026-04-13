Скандал на Кубке мира по водному поло: украинцам засчитали поражение за отказ играть с россиянами

На соревнованиях Кубка мира по водному поло украинские спортсмены отказались выйти на поединок с российской командой, которая выступала под "нейтральным" статусом.

Поэтому команде из Украины судьи засчитали техническое поражение, несмотря на то, что Федерация водного поло Украины заранее подала запрос на отмену игры. Об этом говорится на сайте федерации.

В результате на турнире World Aquatics "Men's Water Polo World Cup 2026, Division 2", который проходит на Мальте, украинской команде в борьбе за 7-е место засчитали техническое поражение — 0:5.

В частности, представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра рассказал Суспільне Спорт, что потенциальные санкции против команды из Украины из-за бойкота игры, кроме технического поражения, могут включать еще и отстранение на уровне сборных разных возрастных категорий.

"Они могут принять нашу сторону и пойти нам на встречу, сделать какие-то минимальные санкции или вообще ничего не делать. А могут дисквалифицировать нас, как федерацию, от дальнейших соревнований во всех возрастных категориях", — рассказал он.

Зато президент Федерации водного поло Украины Александр Свищов называет решение World Aquatics о допуске россиян с 2026 года "аморальным" и призывает НОК Украины и международные институты к решительному противодействию легализации российского спорта под белым флагом.

Сейчас украинская команда ожидает финального решения организаторов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении президентских стипендий чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун, которая сменила украинское гражданство на российское.

Прыгунья в воду сборной Украины София Лыскун получила гражданство Российской Федерации. Российским СМИ спортсменка заявила, что причиной такого решения стал, по ее словам, некомпетентный подход к подготовке спортсменов в Украине.

Также художественная гимнастка из РФ София Ильтерякова во время исполнения гимна Украины на этапе Кубка мира в Болгарии, не повернулась к флагам. София Ильтерякова и другие российские спортсменки выступают в нейтральном статусе на турнирах под эгидой World Gymnastics.