Скандал на Кубку світу з водного поло: українцям зарахували поразку за відмову грати з росіянами

На змаганнях Кубка світу з водного поло українські спортсмени відмовилися вийти на поєдинок з російською командою, яка виступала під "нейтральним" статусом.

Відтак команді з України судді зарахували технічну поразку, попри те, що Федерація водного поло України заздалегідь подала запит на скасування гри. Про це йдеться на сайті федерації.

В результаті на турнірі World Aquatics "Men's Water Polo World Cup 2026, Division 2", що триває на Мальті, українській команді у боротьбі за 7-ме місце зарахували технічну поразку — 0:5.

Зокрема, представник Федерації водного поло України Олександр Дядюра розповів Суспільне Спорт, що потенційні санкції проти команди з України через бойкот гри, крім технічної поразки, можуть включати ще й відсторонення на рівні збірних різних вікових категорій.

"Вони можуть прийняти нашу сторону й піти нам на зустріч, зробити якісь мінімальні санкції або взагалі нічого не робити. А можуть дискваліфікувати нас, як федерацію, від подальших змагань у всіх вікових категоріях", — розповів він.

Натомість президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов називає рішення World Aquatics про допуск росіян з 2026 року "аморальним" і закликає НОК України та міжнародні інституції до рішучої протидії легалізації російського спорту під білим прапором.

Наразі українська команда очікує на фінальне рішення організаторів.

