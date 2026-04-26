Боксера из РФ забросали стульями после чемпионского боя: на ринге произошла массовая драка (видео)

В турецком городе Трабзон после боя боксера из России Сергея Горохова с местным любимцем Эмирханом Калканом произошла массовая драка. Причиной стала чрезмерная реакция россиянина и его команды во время поединка.

Во время боя российская сторона постоянно провоцировала турок, что не понравилось местным фанатам и команде Эмирхана Калкана. Сейчас поединок за звание чемпиона по версии UBO пришлось остановить, сообщает турецкое издание Karar.

Видео драки между турецкой и российской командой в центре ринга

СМИ сообщают, что с начала боя российская сторона показывала "непристойные жесты" и выкрикивала оскорбительные слова в адрес турецкого боксера и его команды. Обстановка на ринге продолжала накаляться, пока в конце третьего раунда член российской команды не толкнул брата турецкого боксера.

Этот поступок россиян перерос в словесную перепалку, а затем — турки решили "проучить" россиян за вызывающее поведение. На ринг выскочили десятки людей (преимущественно представители обеих команд и их сторонники), а в ход пошли кулаки, удары ногами и стулья.

Охране едва удалось остановить массовую драку между тремя сторонами — фанатами и противоборствующими сторонами. Сейчас результат боя определен как"остановленный", а комиссия и судьи планируют пересмотреть все видеозаписи с камер, чтобы установить причастных.

Сейчас поединок признан несостоявшимся из-за драки на ринге

Согласно регламенту, причастным лицам грозят крупные штрафы, лишение лицензий и отстранение от боксерской деятельности. По результатам расследования результат могут определить как "несостоявшийся" (no contest) или победой одной из сторон из-за дисквалификации. Возможен сценарий, когда турецкого боксера, обладателя титула UBO, лишат пояса в рамках этого дела.

Турецкие пользователи уже отреагировали на поведение в зале и на ринге. Они указывают, что это — не первая выходка фанатов в Трабзоне относительно драк и срыва спортивных событий, однако фанаты не осуждают поведение спортсмена и его штаба, а обращают внимание на "безумных фанатов" и "провалы работы охраны".

Ранее Фокус сообщал о том, что власти РФ конфисковали имущество Усика в оккупированном Крыму. Причиной конфискации его имущества стало то, что он осуждает российское вторжение и поддерживает Силы обороны Украины.

Впоследствии стало известно о скандале в отношении украинца, который помогает боксеру из РФ. Боксер второго среднего веса Андрей Великовский стал спарринг-партнером чемпиона мира WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе из РФ Дмитрия Бивола, чем похвастался в соцсетях и вызвал волну возмущения.