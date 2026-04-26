Боксера з РФ закидали стільцями після чемпіонського бою: на рингу сталася масова бійка (відео)

У турецькому місті Трабзон після бою боксера з Росії Сергія Горохова з місцевим улюбленцем Емірханом Калканом сталася масова бійка. Причиною стала надмірна реакція росіянина та його команди під час поєдинку.

Під час бою російська сторона постійно провокувала турків, що не сподобалося місцевим фанатам і команді Емірхана Калкана. Наразі поєдинок за звання чемпіона за версією UBO довелося зупинити, повідомляє турецьке видання Karar.

Відео бійки між турецькою та російською командою у центрі рингу

ЗМІ повідомляють, що від початку бою російська сторона показувала "непристойні жести" та вигукувала образливі слова на адресу турецького боксера та його команди. Обстановка на ринзі продовжувала напружуватися, допоки наприкінці третього раунду член російської команди не штовхнув брата турецького боксера.

Цей вчинок росіян переріс у словесну суперечку, а згодом — турки вирішили "провчити" росіян за викличну поведінку. На ринг вискочили десятки людей (переважно представники обох команд і їхні прихильники), а в хід пішли кулаки, удари ногами та стільці.

Охороні ледве вдалося зупинити масову бійку між трьома сторонами — фанатами та протиборчими сторонаи. Наразі результат бою визначено як "зупинений", а комісія та судді планують переглянути всі відеозаписи з камер, аби встановити причетних.

Наразі поєдинок визнано таким, що не відбувся через бійку на рингу Фото: скриншот

Відповідно до регламенту, причетним особам загрожують великі штрафи, позбавлення ліцензій та відсторонення від боксерської діяльності. За результатами розслідування результат можуть визначити як "не відбувся" (no contest) або перемогою однією зі сторін через дискваліфікацію. Можливим є сценарій, коли турецького боксера, володаря титулу UBO, позбавлять поясу в рамках цієї справи.

Турецькі юзери вже відреагували на поведінку в залі та на ринзі. Вони вказують, що це — не перша витівка фанатів у Трабзоні щодо бійок та зриву спортивних подій, однак фанати не засуджують поведінки спортсмена та його штабу, а звертають увагу на "безумних фанатів" і "провали роботи охорони".

