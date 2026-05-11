"Тебе нужны деньги": бывший чемпион раскритиковал боксера Великовского за скандальное сотрудничество с россиянином

Украинский боксер Андрей Великовский, попавший в скандал из-за помощи российскому чемпиону Дмитрию Биволу в подготовке к бою в Екатеринбурге, столкнулся с волной критики.

Бывший чемпион мира, а сегодня тренер Вячеслав Сенченко резко высказался относительно поступка Великовского. Скандал вокруг украинца он прокомментировал во время интервью для издания sport.ua.

Возмущение у Сенченко вызвал в частности тот факт, что украинец решил похвастаться работой в тренировочном лагере россиянина в социальных сетях. Бывший чемпион убежден, что Великовский должен был знать, чем может завершиться подобная история. Однако к самому факту поездки тренер относится с пониманием.

"Я негативно отношусь в смысле, зачем это выставлять? Зачем провоцировать? Ты уехал, тебе нужны деньги, тебе надо обеспечивать себя, у тебя семья, ты за границей, боев у тебя не так много. Я все это понимаю, поехал и поехал", — ответил Сенченко на вопрос журналиста.

По мнению бывшего чемпиона, Великовский хотел таким образом заработать денег. Однако хвастаться этим в социальных сетях он не должен был.

"Заработал денег, наработал опыта. Но выставлять в соцсетях. Я не сторонник этого, не сторонник такого пиара", — подчеркнул Сенченко.

Сообщение Андрея Великовского о сотрудничестве с россиянином в Instagram

Тренер также пояснил, что считает этот шаг украинского боксера ошибочным, поскольку тот уже "испортил репутацию". Сам Великовский, как считает Сенченко, возвращаться в Украину не планирует, однако неизвестно, как в дальнейшем сложится его судьба.

"Это просто бессмысленно. Зачем собирать на себе весь этот негатив? Я понимаю, что он не планирует возвращаться в Украину, но никто не знает, как сложится жизнь. Но репутацию он себе уже испортил", — пояснил спортсмен.

Что известно о скандале вокруг боксера Великовского

В апреле Андрей Великовский, украинский боксер второго среднего веса, стал спарринг-партнером российского чемпиона мира WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрия Биволы. Об этом он объявил в соцсетях, отметив, что находится в тренировочном лагере россиянина.

Сам Бивол, как пишут СМИ, избегает антироссийских санкций, из-за чего выступает под флагом другой страны — Кыргызстана.

Из-за этого сообщения Великовский столкнулся с волной критики в сети. Украинцы упрекали спортсмена за сотрудничество с Биволом и указывали на неуместность хвастовства помощью россиянину в то время, пока идет война.

