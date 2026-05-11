"Тобі потрібні гроші": колишній чемпіон розкритикував боксера Великовського за скандальну співпрацю з росіянином

Український боксер Андрій Великовський, що втрапив у скандал через допомогу російському чемпіону Дмитру Біволу у підготовці до бою в Єкатеринбурзі, зіштовхнувся з хвилею критики.

Колишній чемпіон світу, а сьогодні тренер В'ячеслав Сенченко різко висловився щодо вчинку Великовського. Скандал довкола українця він прокоментував під час інтерв'ю для видання sport.ua.

Обурення у Сенченка викликав зокрема той факт, що українець вирішив похизуватися роботою у тренувальному таборі росіянина у соціальних мережах. Колишній чемпіон переконаний, що Великовський мав знати, чим може завершитися подібна історія. Проте до самого факту поїздки тренер ставиться з розумінням.

"Я негативно ставлюся в сенсі, навіщо це виставляти? Навіщо провокувати? Ти поїхав, тобі потрібні гроші, тобі треба забезпечувати себе, у тебе сім'я, ти за кордоном, боїв у тебе не так багато. Я все це розумію, поїхав та поїхав", — відповів Сенченко на питання журналіста.

На думку колишнього чемпіона, Великовський хотів у такий спосіб заробити грошей. Проте хизуватися цим у соціальних мережах він не мав.

"Заробив грошей, напрацював досвіду. Але виставляти у соцмережах. Я не прихильник цього, не прихильник такого піару", — підкреслив Сенченко.

Допис Андрія Великовського про співпрацю з росіянином в Instagram

Тренер також пояснив, що вважає цей крок українського боксера помилковим, оскільки той вже "зіпсував репутацію". Сам Великовський, як вважає Сенченко, повертатися до України не планує, однак невідомо, як надалі складеться його доля.

"Це просто безглуздо. Навіщо збирати на собі весь цей негатив? Я розумію, що він не планує повертатись до України, але ніхто не знає, як складеться життя. Але репутацію він собі вже зіпсував", — пояснив спортсмен.

Що відомо про скандал довкола боксера Великовського

У квітні Андрій Великовський, український боксер другої середньої ваги, став спаринг-партнером російського чемпіона світу WBA, WBO та IBF в напівважкій вазі Дмитра Біволи. Про це він оголосив у соцмережах, зазначивши, що перебуває у тренувальному таборі росіянина.

Сам Бівол, як пишуть ЗМІ, уникає антиросійських санкцій, через що виступає під прапором іншої країни — Киргизстану.

Через цей допис Великовський зіштовхнувся з хвилею критики у мережі. Українці докоряли спортсмену за співпрацю з Біволом і вказували на недоречність хизування допомогою росіянину у той час, поки триває війна.

