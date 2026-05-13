Один из боксеров упадет досрочно: букмекеры сделали прогнозы на бой Усик — Верховен

23 мая в Египте состоится боксерский поединок, в котором сойдутся украинец Александр Усик и нидерландец Рико Верховен. Интересно, что последний — кикбоксер, с 2014 года считается лучшим в этом виде спорта, а вот в боксе имел только один поединок.

Сам бой состоится в Гизе (Египет), рядом с пирамидами. В то же время букмекеры уже определились с однозначным фаворитом.

Поединок Усик — Верховен будет носить официальный статус. На кону будет стоять чемпионский пояс по версии WBC, которым сейчас владеет украинский боксер.

Букмекеры, по данным NV, уже выставили коэффициенты на поединок Усик — Верховен. Шансы на победу Усика составляют 1.045, на победу Верховена — 8.20. Также букмекеры уверены, что поединок продлится не более пяти раундов.

Рико Верховен — что известно о сопернике Усика

Верховен считается одним из величайших кикбоксеров всех времен и удерживает титул чемпиона промоушена Glory в тяжелом весе в течение 4220 дней, что эквивалентно более 11 годам. За это время он выиграл 26 боев подряд.

Верховен является рекордсменом GLORY по наибольшему количеству побед в титульных боях (14), наибольшему количеству последовательных защит титула (13), наибольшему количеству побед (28) и самой длинной победной серии (27), а также повторяет рекорд промоушена по наибольшему количеству боев (29).

В 2014 году он провел один боксерский поединок. Его соперником стал венгр Янош Финфера, которого Верховен победил во втором раунде.

"Я провел двенадцать лет как абсолютный чемпион по кикбоксингу в тяжелом весе и достиг всего, что задумал. Но пребывание на вершине в течение такого длительного времени не избавило меня от чувства голода, а наоборот, усилило его. Я не ищу комфорта, поэтому начал искать самый большой вызов, доступный в другом мире. Усик — невероятный боксер. Именно такой вызов меня мотивирует. Бесспорный против бесспорного. Лучший против лучшего", — комментировал поединок сам Верховен.

Верховен рассказал, за счет чего может победить Усика

На совместном интервью перед боем нидерландец заявил, что готов удивить объединенного чемпиона мира.

"Почему я думаю, что побежу тебя? Потому что я принесу в ринг то, чего ты раньше не видел. Ты видел все, что есть в боксе. Я знаю, что ты чемпион, у тебя мышление чемпиона. Вы пересмотрели все мои видео и все проанализировали, вы подбирали спарринг-партнеров и собирали максимум информации. Но все равно я покажу то, чего ты еще не видел. Это и будет самой большой разницей. И именно поэтому я тебя побежу", — сказал Верховен.

Напомним, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой после двух поражений от украинца. Усик заявил, что готов снова выйти в ринг с британцем в любом месте.

Усик уже дважды побеждал Фьюри в поединках за титулы в супертяжелом весе, они провели два боя в 2024 году. Первый поединок в мае в Саудовской Аравии завершился победой украинца раздельным решением судей. Тогда Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Реванш состоялся в декабре 2025 года, и на этот раз судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру. Накануне боя Фьюри заявлял, что хочет "очень сильно" побить Усика и заставить его вернуться в крузервейт.

После второго поражения британец объявил о завершении карьеры, но впоследствии заявил о желании вернуться в ринг и провести еще один бой с Усиком.