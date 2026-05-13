Один з боксерів впаде достроково: букмекери зробили прогнози на бій Усик — Верховен

23 травня в Єгипті відбудеться боксерський поєдинок, у якому зійдуться українець Олександр Усик та нідерландець Ріко Верховен. Цікаво, що останній — кікбоксер, з 2014 року вважається найкращим у цьому виді спорту, а от в боксі мав лише один поєдинок.

Сам бій відбудеться в Гізі (Єгипет), поруч із пірамідами. Водночас букмекери вже визначилися з однозначним фаворитом.

Поєдинок Усик — Верховен носитиме офіційний статус. На кону стоятиме чемпіонський пояс за версією WBC, яким наразі володіє український боксер.

Букмекери, за даними NV, вже виставили коефіцієнти на поєдинок Усик — Верховен. Шанси на перемогу Усика складають 1.045, на перемогу Верховена — 8.20. Також букмекери впевнені, що поєдинок триватиме не більше п’яти раундів.

Ріко Верховен — що відомо про суперника Усика

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів і утримує титул чемпіона промоушену Glory у важкій вазі протягом 4220 днів, що еквівалентно понад 11 рокам. За цей час він виграв 26 боїв поспіль.

Відео дня

Верховен є рекордсменом GLORY за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14), найбільшою кількістю послідовних захистів титулу (13), найбільшою кількістю перемог (28) та найдовшою переможною серією (27), а також повторює рекорд промоушену за найбільшою кількістю боїв (29).

У 2014 році він провів один боксерський поєдинок. Його суперником став угорець Янош Фінфера, якого Верховен переміг у другому раунді.

"Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон з кікбоксингу у важкій вазі та досяг усього, що задумав. Але перебування на вершині протягом такого тривалого часу не позбавило мене відчуття голоду, а навпаки, посилило його. Я не шукаю комфорту, тому почав шукати найбільший виклик, доступний в іншому світі. Усик — неймовірний боксер. Саме такий виклик мене мотивує. Беззаперечний проти беззаперечного. Найкращий проти найкращого", — коментував поєдинок сам Верховен.

Верховен розповів, за рахунок чого може перемогти Усика

На спільному інтерв'ю перед боєм нідерландець заявив, що готовий здивувати об'єднаного чемпіона світу.

"Чому я думаю, що переможу тебе? Тому що я принесу в ринг те, чого ти раніше не бачив. Ти бачив усе, що є в боксі. Я знаю, що ти чемпіон, у тебе мислення чемпіона. Ви передивилися всі мої відео та все проаналізували, ви підбирали спаринг-партнерів і збирали максимум інформації. Але все одно я покажу те, чого ти ще не бачив. Це й буде найбільшою різницею. І саме тому я тебе переможу", — сказав Верховен.

Нагадаємо, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі викликав Олександра Усика на третій бій після двох поразок від українця. Усик заявив, що готовий знову вийти в ринг із британцем у будь-якому місці.

Усик уже двічі перемагав Ф’юрі у поєдинках за титули в надважкій вазі, вони провели два бої у 2024 році. Перший поєдинок у травні в Саудівській Аравії завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Тоді Усик став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Реванш відбувся у грудні 2025 року, і цього разу судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру. Напередодні бою Ф’юрі заявляв, що хоче “дуже сильно” побити Усика та змусити його повернутися у крузервейт.

Після другої поразки британець оголосив про завершення кар’єри, але згодом заявив про бажання повернутися в ринг і провести ще один бій з Усиком.