Выиграл все свои бои: что известно об украинце Миневе, который дебютирует в UFC 16 мая

16 мая на арене UFC Apex в Лас-Вегасе состоится дебют украинского бойца Артура Минева. Он станет четвертым представителем нашей страны, который имеет контракт с промоушеном, в то же время, будет самым молодым среди украинцев.

Дебютный поединок пройдет против американского бойца Томаса Гантта, который ни разу не потерпел поражений на профессиональном уровне. Фокус собрал информацию об Артуре Миневе и о его предстоящем дебюте на крупнейшем MMA-промоушене мира UFC.

Артур Минев — что известно о карьере украинского бойца

Артура Минева на сайте tapology называют "охотником за головами". Это неудивительно — украинец провел 7 поединков на профессиональном уровне и все 7 завершились его победой.

Артуру 21 год, сам он, по данным Tribuna говорит, что он — полуукраинец-полуболгарин. Его вес составляет 70,5 кг, благодаря чему он будет драться в легкой весовой категории.

Профессиональный дебют в MMA произошел в 2023 году на турнире NEF 53. После этого были другие промоушены — Combat FC, Xtreme Fighting Championships и Fury FC. Сейчас он занимает 254 место в рейтинге бойцов ММА в Северной Америке, отмечают tapology.

В то же время это не помешало ему быстро дойти до UFC. В своих семи поединках он четыре раза победил нокаутами в первом раунде. Еще дважды победил "сабмишеном" (покорение, когда соперник сдался — ред.). Одна победа была одержана решением судей.

Последние четыре поединка украинца прошли на промоушене Fury, который транслируется на площадке UFC Fight Pass. Он регулярно привлекает внимание боссов UFC, которые ищут молодых талантов.

После боя над бразильцем Джуниором Маральо Минев обратился к боссу UFC Дэйни Уайту.

После этого он еще раз сталкивался с Вайтой. Находясь на тренировке на базе UFC, он вышел поговорить с отцом по телефону и придержал мужчине дверь. Позже выяснилось, что это был босс UFC, который отметил воспитание украинца. В ответ Минев попросил записать видео для украинцев.

Что известно о сопернике Минева

Соперником украинского спортсмена будет американец Томми Гантт. Ему 33 года, он имеет 11 поединков и 11 побед, из них 5 нокаутом и 5 "сабмишеном".

Несмотря на почти идентичный вес спортсменов, американец выше украинца на 5 см. Ранее он соревновался в средней весовой категории.

Гантт должен был противостоять другому спортсмену, Трою Огдену, однако тот поединок отменили, а бой против украинца стал заменой.

Сейчас, по данным tapology, Артур Минев имеет лишь 15% шансов на победу, поэтому к бою он подойдет в статусе андердога.

В то же время для Гантта этот бой также будет дебютным. Перед поединком он заявил, что не испытывает волнения перед выходом в октагон.

Минева отмечал Ярослав Амосов

Другой боец UFC из Украины Ярослав Амосов, который дебютировал не так давно, но уже вошел в топ-10 рейтинга в своей весовой категории, ранее отмечал Артура Минева как того, кто может пополнить ростер UFC.

Он также назвал Владислава Руднева. Амосов отметил способность Минева бить и его яркие, быстрые нокауты.

Когда пройдет бой Минева против Гантта

Бой Артур Минев — Томми Хантт пройдет в ночь на 17 мая и должен начаться в полночь в предварительном карде UFC Fight Night: Allen vs. Costa.

Турниры UFC в Украине транслирует Setanta Sports. Также поединки можно смотреть по подписке на UFC Fight Pass.

