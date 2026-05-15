Виграв усі свої бої: що відомо про українця Мінєва, який дебютує в UFC 16 травня

16 травня на арені UFC Apex у Лас-Вегасі відбудеться дебют українського бійця Артура Мінєва. Він стане четвертим представником нашої країни, який має контракт з промоушеном, водночас, буде наймолодшим серед українців.

Дебютний поєдинок пройде проти американського бійця Томаса Гантта, який жодного разу не зазнав поразок на професійному рівні. Фокус зібрав інформацію про Артура Мінєва та про його майбутній дебют на найбільшому MMA-промоушені світу UFC.

Артур Мінєв — що відомо про кар'єру українського бійця

Артура Мінєва на сайті tapology називають "мисливцем за головами". Це не дивно — українець провів 7 поєдинків на професійному рівні і всі 7 завершилися його перемогою.

Артуру 21 рік, сам він, за даними Tribuna каже, що він — напівукраїнець-напівболгарин. Його вага складає 70,5 кг, завдяки чому він битиметься в легкій ваговій категорії.

Професійний дебют в MMA стався в 2023 році на турнірі NEF 53. Після цього були інші промоушени — Combat FC, Xtreme Fighting Championships та Fury FC. Наразі він посідає 254 місце в рейтингу бійців ММА у Північній Америці, зазначають tapology.

Водночас це не завадило йому швидко дійти до UFC. У своїх семи поєдинках він чотири рази переміг нокаутами у першому раунді. Ще двічі переміг "сабмішеном" (підкорення, коли суперник здався — ред.). Одна перемога була здобута рішенням суддів.

Останні чотири поєдинку українця пройшли на промоушені Fury, який транслюється на майданчику UFC Fight Pass. Він регулярно привертає увагу босів UFC, які шукають молодих талантів.

Після бою над бразильцем Джуніором Маральо Мінєв звернувся до боса UFC Дейни Вайта.

Після цього він ще раз стикався з Вайтой. Перебуваючи на тренуванні на базі UFC, він вийшов поговорити з батьком телефоном та притримав чоловікові двері. Пізніше з'ясувалося, що це був бос UFC, який відзначив виховання українця. У відповідь Мінєв попросив записати відео для українців.

Що відомо про суперника Мінєва

Суперником українського спортсмена буде американець Томмі Гантт. Йому 33 роки, він має 11 поєдинків та 11 перемог, з них 5 нокаутом та 5 "сабмішеном".

Незважаючи на майже ідентичну вагу спортсменів, американець вище за українця на 5 см. Раніше він змагався у середній ваговій категорії.

Гантт мав протистояти іншому спортсмену, Трою Огдену, однак той поєдинок скасували, а бій проти українця став заміною.

Наразі, за даними tapology, Артур Мінєв має лише 15% шансів на перемогу, тож до бою він підійде в статусі андердога.

Водночас для Гантта цей бій також буде дебютним. Перед поєдинком він заявив, що не відчуває хвилювання перед виходом до октагону.

Мінєва відзначав Ярослав Амосов

Інший боєць UFC з України Ярослав Амосов, який дебютував не так давно, але вже увійшов до топ-10 рейтингу у своїй ваговій категорії, раніше відзначав Артура Мінєва як того, хто може поповнити ростер UFC.

Він також назвав Владислава Руднєва. Амосов відзначив здатність Мінєва бити та його яскраві, швидкі нокаути.

Коли пройде бій Мінєва проти Гантта

Бій Артур Мінєв — Томмі Гантт пройде в ніч на 17 травня і має початися опівночі у попередньому карді UFC Fight Night: Allen vs. Costa.

Турніри UFC в Україні транслює Setanta Sports. Також поєдинки можна дивитись за підпискою на UFC Fight Pass.

