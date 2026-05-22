"Против него не какой-то там мальчик": боец UFC Амосов сделал прогноз на бой Усика

Уже завтра, 23 мая, состоится поединок украинского боксера Александра Усика против нидерландца Рико Верховена. Интересно, что последний является одним из сильнейших кикбоксеров в истории, однако почти не имеет опыта в качестве боксера.

Накануне поединка свой прогноз сделал украинский боец UFC Ярослав Амосов. По его словам, поединок будет серьезным и не станет легкой прогулкой для Усика. Об этом Амосов сказал в комментарии Tribuna.

Боец также прокомментировал то, что Усику нужно будет драться с кикбоксером. Амосов утверждает, что все бойцы любят противостояние. А на этот раз каждый захочет представить свой вид спорта в лучшем виде.

В то же время он предупредил, что на Усике будет большая ответственность, ведь если что-то пойдет не так, то это "будет выглядеть не комильфо". Амосов предупредил, что Верховен — не просто какой-то там мальчик, а серьезный чемпион.

Украинец также назвал свои ожидания от боя Усика:

"Я ожидаю, что дядя Саня просто будет сиять этой ночью, показывать, на что он способен, и представлять нашу Украину во всем мире".

Рико Верховен — что известно о сопернике Усика

Верховен считается одним из величайших кикбоксеров всех времен и удерживает титул чемпиона промоушена Glory в тяжелом весе в течение 4220 дней, что эквивалентно более 11 годам. За это время он выиграл 26 боев подряд.

Верховен является рекордсменом GLORY по наибольшему количеству побед в титульных боях (14), наибольшему количеству последовательных защит титула (13), наибольшему количеству побед (28) и самой длинной победной серии (27), а также повторяет рекорд промоушена по наибольшему количеству боев (29).

В 2014 году он провел один боксерский поединок. Его соперником стал венгр Янош Финфера, которого Верховен победил во втором раунде.

"Я провел двенадцать лет как абсолютный чемпион по кикбоксингу в тяжелом весе и достиг всего, что задумал. Но пребывание на вершине в течение такого длительного времени не избавило меня от чувства голода, а наоборот, усилило его. Я не ищу комфорта, поэтому начал искать самый большой вызов, доступный в другом мире. Усик — невероятный боксер. Именно такой вызов меня мотивирует. Бесспорный против бесспорного. Лучший против лучшего", — комментировал поединок сам Верховен.

Поединок Усика состоится уже в субботу 23 мая. Наиболее вероятным сценарием является победа Усика нокаутом — она оценивается в 1.22. В то же время оппонент украинца заявил, что готов удивить объединенного чемпиона мира. Верховен обещает показать Усику "то, чего он еще не видел", и благодаря этому победить.

Напомним, что ранее бывший чемпион мира Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой после двух поражений от украинца. Усик заявил, что готов снова выйти в ринг с британцем в любом месте.

После второго поражения британец объявил о завершении карьеры, но впоследствии заявил о желании вернуться в ринг и провести еще один бой с Усиком.