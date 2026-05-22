"Проти нього не якийсь там хлопчик": боєць UFC Амосов зробив прогноз на бій Усика

Уже завтра, 23 травня, відбудеться поєдинок українського боксера Олександра Усика проти нідерландця Ріко Верховена. Цікаво, що останній є одним з найсильніших кікбоксерів в історії, однак майже не має досвіду у якості боксера.

Напередодні поєдинку свій прогноз зробив український боєць UFC Ярослав Амосов. За його словами, поєдинок буде серйозним і не стане легкою прогулянкою для Усика. Про це Амосов сказав у коментарі Tribuna.

Боєць також прокоментував те, що Усику треба буде битися з кікбоксером. Амосов переконує, що усі бійці люблять протистояння. А цього разу кожен захоче представити свій вид спорту у найкращому вигляді.

Водночас він попередив, що на Усикові буде велика відповідальність, адже якщо щось піде не так, то це "виглядатиме не комільфо". Амосов попередив, що Верховен — не просто якийсь там хлопчик, а серйозний чемпіон.

Українець також назвав свої очікування від бою Усика:

"Я очікую, що дядя Саня просто сяятиме цієї ночі, показуватиме, на що він спроможний, і представлятиме нашу Україну в усьому світі".

Ріко Верховен — що відомо про суперника Усика

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів і утримує титул чемпіона промоушену Glory у важкій вазі протягом 4220 днів, що еквівалентно понад 11 рокам. За цей час він виграв 26 боїв поспіль.

Верховен є рекордсменом GLORY за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14), найбільшою кількістю послідовних захистів титулу (13), найбільшою кількістю перемог (28) та найдовшою переможною серією (27), а також повторює рекорд промоушену за найбільшою кількістю боїв (29).

У 2014 році він провів один боксерський поєдинок. Його суперником став угорець Янош Фінфера, якого Верховен переміг у другому раунді.

"Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон з кікбоксингу у важкій вазі та досяг усього, що задумав. Але перебування на вершині протягом такого тривалого часу не позбавило мене відчуття голоду, а навпаки, посилило його. Я не шукаю комфорту, тому почав шукати найбільший виклик, доступний в іншому світі. Усик — неймовірний боксер. Саме такий виклик мене мотивує. Беззаперечний проти беззаперечного. Найкращий проти найкращого", — коментував поєдинок сам Верховен.

Поєдинок Усика відбудеться вже в суботу 23 травня. Найбільш вірогідним сценарієм є перемога Усика нокаутом — вона оцінюється в 1.22. Водночас опонент українця заявив, що готовий здивувати об'єднаного чемпіона світу. Верховен обіцяє показати Усику "те, чого він ще не бачив", і завдяки цьому перемогти.

Нагадаємо, що раніше колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі викликав Олександра Усика на третій бій після двох поразок від українця. Усик заявив, що готовий знову вийти в ринг із британцем у будь-якому місці.

Після другої поразки британець оголосив про завершення кар’єри, але згодом заявив про бажання повернутися в ринг і провести ще один бій з Усиком.