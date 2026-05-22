Требует зарплату: футболист "Кривбасса" провел целую ночь в кабинете бухгалтера

В украинском футбольном клубе "Кривбасс" из Кривого Рога произошел скандал — защитник команды провел ночь в бухгалтерии, требуя вернуть ему задолженность за несколько месяцев.

Иван Дибанго, футболист из Камеруна, объяснил, что ему должны зарплату за несколько месяцев, начиная с марта, а также бонусы. Об этом сообщили журналисты "ТаТоТаке".

Утром 22 мая футболист опубликовал сторис из кабинета клубного бухгалтера.

"После целой ночи в одиночестве в офисе бухгалтера. Никакого ответа вплоть до вчера, 16.00", — написал он, уточнив, что публикацию сделал в 10:30.

Позже он удалил эти сториз.

Сам футболист впоследствии рассказал, что не собирается уезжать из клуба, не получив свою зарплату.

"Я нахожусь в кабинете бухгалтера со вчерашних 16:00, где и переночевал, поскольку она ушла домой. Бухгалтер должна была связаться с директором. Ему также написал мой агент. Никакого ответа нет. Клуб уже забронировал мне билет на самолет после завтрашней игры, но я не могу уехать отсюда, не получив то, что я заработал. Мне задолжали зарплату, начиная с марта, а также бонусы. Я не уйду отсюда без ответа", — пояснил футболист.

Менеджмент клуба отказался давать комментарии. По данным источников СМИ, в клубе считают, что "Кривбасс" действует в рамках законодательного поля, а сам Дибанго имеет "цивилизованные рычаги легального воздействия" на клуб, если считает, что тот нарушил контракте обязательства.

Дибанго выступал за "Кривбасс" с 2022 года, но в конце июня 2026 года его контракт истекает и не будет продлен.

В апреле криворожский "Кривбасс" и киевское "Динамо" установили рекорд украинского чемпионата, забив на двоих 11 голов. Победу в матче одержали гости из столицы — 6:5.

В августе 2025 года 19-летний футболист "Кривбасса" Игорь Омельченко сбежал во время сборов в Словении, не вернувшись вместе с командой в Украину. Клуб связался с вратарем, но тот отказывается возвращаться.

О том, что 19-летний основной вратарь молодежной команды предыдущего сезона "где-то исчез", сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас. По его словам, неделю команда вернулась со сборов без одного игрока, который прекратил выходить на связь. Бурбас информировал, что Омельченко решил завершить карьеру несмотря на действующий контракт с клубом "Кривбасс".