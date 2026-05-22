Вимагає зарплату: футболіст "Кривбаса" провів цілу ніч в кабінеті бухгалтера

В українському футбольному клубі "Кривбас" з Кривого Рогу стався скандал — захисник команди провів ніч у бухгалтерії, вимагаючи повернути йому заборгованість за декілька місяців.

Іван Дібанго, футболіст із Камеруна, пояснив, що йому винні зарплату за декілька місяців, починаючи з березня, а також бонуси. Про це повідомили журналісти "ТаТоТаке".

Зранку 22 травня футболіст опублікував сторіс з кабінету клубного бухгалтера.

"Після цілої ночі на самоті в офісі бухгалтерки. Жодної відповіді аж до вчора, 16.00", — написав він, уточнивши, що публікацію зробив о 10:30.

Сторіс Дібанго Фото: Скриншот Сторіс Дібанго Фото: Скриншот

Пізніше він видалив ці сторіз.

Сам футболіст згодом розповів, що не збирається їхати з клуба, не отримавши свою зарплату.

"Я перебуваю в кабінеті бухгалтера з вчорашніх 16:00, де й переночував, оскільки вона пішла додому. Бухгалтер мала зв'язатися з директором. Йому також написав мій агент. Ніякої відповіді немає. Клуб вже забронював мені квиток на літак після завтрашньої гри, але я не можу поїхати звідси, не отримавши те, що я заробив. Мені заборгували зарплату, починаючи з березня, а також бонуси. Я не піду звідси без відповіді", — пояснив футболіст.

Відео дня

Менеджмент клубу відмовився давати коментарі. За даними джерел ЗМІ, у клубі вважають, що "Кривбас" діє у межах законодавчого поля, а сам Дібанго має "цивілізовані важелі легального впливу" на клуб, якщо вважає, що той порушив контракті зобов'язання.

Дібанго виступав за "Кривбас" з 2022 року, але наприкінці червня 2026 року його контракт спливає і не буде подовжено.

У квітні криворізький "Кривбас" та київське "Динамо" встановили рекорд українського чемпіонату, забивши на двох 11 голів. Перемогу в матчі здобули гості зі столиці — 6:5.

У серпні 2025 року 19-річний футболіст "Кривбасу" Ігор Омельченко втік під час зборів у Словенії, не повернувшись разом з командою до України. Клуб зв’язався з воротарем, але той відмовляється повертатись.

Про те, що 19-річний основний воротар молодіжної команди попереднього сезону "десь зник", повідомив спортивний журналіст Ігор Бурбас. З його слів, тиждень команда повернулась зі зборів без одного гравця, який припинив виходити на зв’язок. Бурбас інформував, що Омельченко вирішив завершити кар’єру попри дійсний контракт з клубом "Кривбас".