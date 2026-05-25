"Я прям кайфую": Усик прокомментировал гонорар в $100 млн после боя с Верховеном

За несколько дней до поединка украинского боксера Александра Усика с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном издание De Volkskrant сообщило, что за этот бой Усик якобы получит $100 миллионов гонорара.

На пресс-конференции после победы украинец зявил, что эта сумма не соответствует действительности.

"Удивляет, когда считают мои гонорары. Я прям кайфую. 100 миллионов! Я как человек, который немножко изучает бизнес и все остальное, не могу понять, откуда человек мог сгенерировать 100 "лямов". Ну из чего? Думаю: "Ну, если 100 лямов будет, это будет хорошо"".

Один из военных, присутствовавших в зале, пошутил: "Мы тоже хорошот получаем".

"Воот! А когда ты говоришь "Иди к нам в окоп или в "армейку, и тоже столько будешь зарабатывать". Миллионеры! А проходит 2-3 дня, приехал: сзади коричневое, спереди желтое. И такой: "Да я не хочу денег". Все мы считаем чужое и очень сильно прячем свое. Я смотрю на это все, как на клинику. Все говорят, у кого есть рот", — ответил Усик.

Відео дня

Бой между Усиком и Верховеном состоялся в ночь на 24 мая 2026 года в Гизе возле египетских пирамид. Украинский боксер победил техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как отправил соперника в нокдаун и пошел на добивание, а рефери решил досрочно завершить поединок.

После боя Рико Верховен решил оспорить результат.

"Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда их соблюдают в самые важные моменты", — заявил спортсмен.

После победы над Рико Верховеном команда Александра Усика начала обсуждать возможных следующих соперников украинского чемпиона. Среди претендентов назывались Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, а президент WBC не исключил организации реванша с Верховеном.