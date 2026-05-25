"Я прям кайфую": Усик прокоментував гонорар у $100 млн після бою з Верховеном

За кілька днів до поєдинку українського боксера Олександра Усика з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном видання De Volkskrant повідомило, що за цей бій Усик нібито отримає $100 мільйонів гонорару.

На прес-конференції після перемоги українець заявив, що ця сума не відповідає дійсності.

"Дивує, коли рахують мої гонорари. Я просто кайфую. 100 мільйонів! Я як людина, яка трошки вивчає бізнес і все інше, не можу зрозуміти, звідки людина могла згенерувати 100 "лямів". Ну з чого? Думаю: "Ну, якщо 100 лямів буде, це буде добре"".

Один із військових, присутніх у залі, пожартував: "Ми теж добре отримуємо".

"Ось! А коли ти кажеш "Йди до нас в окоп або в "армійку, і теж стільки будеш заробляти". Мільйонери! А минає 2-3 дні, приїхав: ззаду коричневе, спереду жовте. І такий: "Та я не хочу грошей". Усі ми рахуємо чуже і дуже сильно ховаємо своє. Я дивлюся на це все, як на клініку. Усі говорять, у кого є рот", — відповів Усик.

Бій між Усиком і Верховеном відбувся в ніч на 24 травня 2026 року в Гізі біля єгипетських пірамід. Український боксер переміг технічним нокаутом в 11-му раунді після того, як відправив суперника в нокдаун і пішов на добивання, а рефері вирішив достроково завершити поєдинок.

Після бою Ріко Верховен вирішив оскаржити результат.

"Подали офіційний протест уже дорогою в аеропорт. Правила мають сенс тільки тоді, коли їх дотримуються в найважливіші моменти", — заявив спортсмен.

Після перемоги над Ріко Верховеном команда Олександра Усика почала обговорювати можливих наступних суперників українського чемпіона. Серед претендентів називали Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа і Даніеля Дюбуа, а президент WBC не відкинув організації реваншу з Верховеном.